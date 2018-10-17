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الرئيسية | حوادث | حوادث سير مدن المغرب تسقط 29 قتيلا جديدا

حوادث سير مدن المغرب تسقط 29 قتيلا جديدا

حوادث سير مدن المغرب تسقط 29 قتيلا جديدا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:05

لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 1935 آخرون، إصابة 85 منهم بليغة، في 1515 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 أكتوبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألف و780 مخالفة، وأنجزت 12 آلاف و294 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 25 ألف و486 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و521 ألف و950 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5587 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6547 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 160 مركبة.

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