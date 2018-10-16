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الرئيسية | حوادث | كبسولات "حشيش" تورّط سائحا إيطاليا بمطار فاس

كبسولات "حشيش" تورّط سائحا إيطاليا بمطار فاس

كبسولات "حشيش" تورّط سائحا إيطاليا بمطار فاس
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:34

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار فاس سايس، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سائح إيطالي يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب كمية من المخدرات.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان يستعد للمغادرة على متن الرحلة الجوية المتوجهة نحو مطار مدريد بإسبانيا، عندما أسفرت عملية التفتيش والمراقبة الحدودية على العثور بحوزته على 95 كبسولة تزن حوالي 620 غراما من مخدر "الحشيش"، كانت ملفوفة ومخبأة أسفل ملابسه الشخصية.

وأضاف البلاغ أن الأجنبي الموقوف أحيل على المستشفى للتحقق من ابتلاعه لكبسولات إضافية من نفس المخدر، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة المختصة بغرض الكشف عن جميع خلفيات وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Usa boubker الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:14
سلام عليكم واش هاذا السائح الذين وجدوا عنده الحشيش واش صنعوا ولا زرعوا وبقا كيتسنا فيه حتى ناض عاد حاول خرجوا راه فحال الحشيش فحال صناعة التقليدية يعني سائح عندما يأتي للمغرب يزور مدن الشمال أولا واش اعباد الله نكذبوا على رؤوسنا راه الحشيش موجود في كل زنقة .زنقة كيف ما قال هاذاك الى بغيتوا تحاربوا حاربوا من جدر راه هاذا واقع كي عرفوا كل واحد منا حقيقة
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