كبسولات "حشيش" تورّط سائحا إيطاليا بمطار فاس

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار فاس سايس، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سائح إيطالي يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب كمية من المخدرات.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان يستعد للمغادرة على متن الرحلة الجوية المتوجهة نحو مطار مدريد بإسبانيا، عندما أسفرت عملية التفتيش والمراقبة الحدودية على العثور بحوزته على 95 كبسولة تزن حوالي 620 غراما من مخدر "الحشيش"، كانت ملفوفة ومخبأة أسفل ملابسه الشخصية.

وأضاف البلاغ أن الأجنبي الموقوف أحيل على المستشفى للتحقق من ابتلاعه لكبسولات إضافية من نفس المخدر، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة المختصة بغرض الكشف عن جميع خلفيات وملابسات هذه القضية.