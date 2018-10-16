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الرئيسية | حوادث | سرقة وتزوير ومخدرات تورّط 8 أشخاص بالمحمدية

سرقة وتزوير ومخدرات تورّط 8 أشخاص بالمحمدية

سرقة وتزوير ومخدرات تورّط 8 أشخاص بالمحمدية
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:06

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات الموصوفة والتزوير واستعماله والاتجار في المخدرات والتستر على أشخاص مطلوبين للعدالة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، ويعمدون إلى استهداف محلات سكنية وتجارية بكل من المحمدية والدار البيضاء والجديدة وحد السوالم وبوسكورة والمناطق القروية التابعة لها، مستعملين لتنفيذ عمليات السرقة أقنعة حاجبة لعلاماتهم التشخيصية، وأدوات حديدية لكسر الأقفال، وأسلحة بيضاء.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة قد كشفت عن الاشتباه في ضلوع المعنيين بالأمر في اقتراف مجموعة من عمليات سرقة وفق هذا الأسلوب الإجرامي، فضلا عن الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزتهم على سيارتين، واحدة مكتراة والثانية مصرح بسرقتها بمدينة الدار البيضاء، ودراجة نارية من الحجم الكبير، ومجموعة من العائدات الإجرامية وهي عبارة عن بطاقات شحن الهاتف المحمول وسلع استهلاكية وجهاز تلفاز و8 هواتف نقالة، كما تم حجز معدات أخرى تستخدم في عمليات السرقة، وتتمثل في قفازات وأقنعة وسيوف ومعدات لكسر الأقفال.

وقد تم، بحسب البلاغ، إخضاع جميع المشتبه فيهم، وهم أربعة ذكور وأربع نساء، لبحث قضائي قبل أن يتم عرضهم على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

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