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الرئيسية | حوادث | شبهة الانتحار تلف وفاة رئيس جمعية في غفساي‎

شبهة الانتحار تلف وفاة رئيس جمعية في غفساي‎

شبهة الانتحار تلف وفاة رئيس جمعية في غفساي‎
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 23:12

أخضعت، اليوم الثلاثاء، جثة رئيس الجمعية الرياضية "آفاق"، التي تم تأسيسها حديثا بدوار شهريرة، التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد بضواحي غفساي، للتشريح الطبي بمستشفى الغساني بفاس، بعد أن عثر عليها معلقة بحبل بإحدى غرف بيت عائلته.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، وهو في عقده الرابع، قد يكون وضع حدا لحياته، في ظروف غامضة، قبل يومين من اكتشاف جثته من طرف شقيقه.

هذا، وفتحت مصالح الضابطة القضائية، التابعة لمركز الدرك الملكي لغفساي، تحقيقا في ملابسات الحادث.

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