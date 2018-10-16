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الرئيسية | حوادث | مصائب "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي سيارات أجرة

مصائب "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي سيارات أجرة

مصائب "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي سيارات أجرة
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:34

بالرغم من هول الفاجعة، التي هزت الرأي العام المغربي؛ فإن بعض لصوص الطرق "المشرملين" استغلوا واقعة انحراف القطار المكوكي الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، ليقوموا بسرقة الضحايا.

وقال شهود عيان إن طالبا من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) أحد جرحى حادث القطار "تعرض في مكان الفاجعة إلى عمليات سرقة على يد "مشرملين"، حيث سلبوا منه هاتفه وأمواله وبعض الأغراض التي كانت معه، قبل وصول السلطات الأمنية إلى عين المكان".

وتحدث شهود عيان وناجون من كارثة انقلاب "قطار بوقنادل" عن عمليات سرقة طالت الضحايا، مؤكدين أنه "حتى الجثث التي كانت مرمية بجانب سكة القطار لم تسلم بدورها من عمليات السرقة، وهو الأمر نفسه الذي وقع مع جرحى آخرين".

وأفادت مصادر هسبريس أن "حالات السرقة التي وقعت معزولة، وجرت قبل وصول المسؤولين إلى المنطقة".

وكان عدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين قد توافدوا إلى منطقة بوقنادل التابعة ترابيا لمدينة سلا، على إثر انقلاب القطار، الذي كان قادما من الرباط صوب مدينة القنيطرة، والذي خلف، حسب مصادر هسبريس، عشرة قتلى، بعدما لقي ثلاثة مصابين حتفهم في مستشفى مولاي عبد الله متأثرين بجروحهم البليغة.

وعبر عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم لهذا الفعل الشنيع، الذي يظهر الوجه البشع للسلوكيات الاجتماعية التي قد تنتشر في وقت الفواجع والأزمات؛ في وقت أشاد الجميع بتجاوب المغاربة مع نداء التبرع بالدم لفائدة جرحى القطار، الذين توافدوا على وجه السرعة إلى مراكز تحاقن الدم بالرباط من أجل التبرع بدمائهم.

من جهة ثانية، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية استغلال بعض سائقي طاكسيات الرباط القنيطرة للفاجعة؛ إذ عمدوا إلى رفع التعريفة القانونية للرحلة المحددة في 15 درهما. فيما وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية بعض الحافلات رهن إشارة الركاب، والتي ظلت في انتظار المسافرين أمام محطة القطار أكدال بالرباط.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أعلن أن الحادث أسفر عن سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 شخصا بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة، ضمنهم سائق القطار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - أمين الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:54
للأسف هذه عقلية الشباب الجاهل المشرمل الذي لن تنفع معه ارقى خطط التقدم و لا حل لهم سوى السجن لانهم عالة على أنفسهم قبل ان يكونوا عالة على انفسهم
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2 - ر - ا زاوية الشيخ الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:54
الشعب الغريب العجيب....شباب يتبرع بدمه لينقذ وآخر يسرق ولكن ولفوها من الوزراء والبرلمانين أصحاب الحلوة.....رحمة الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر ونسأل الله تعالى للجرحى الشفاء العاجل
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3 - مغربية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:54
لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وكفى بالموت واعظا ولكن هؤلاء لاضمير لهم حسبي الله ونعم الوكيل
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4 - kada الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:55
حسبي الله ونعم الوكيل...المغرب غير النافع
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5 - ali الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:55
on ne parle pas d'une ville. on parle de la jungle.
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6 - الفيلسوف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:56
هذا يزيد تأكيدا على ما قاله شهود عيان بخصوص تأخر قدوم الإسعاف و رجال الدرك الى عين المكان.. فلو قدموا بسرعة لما وقعت السرقة.. بغيت
نعرف علاش ما عندناش السرعة فالاداء
بطبيعة الحال الا كانت عمليات سرقة اكيد انا ما غاديش يعجبني الحال وغادي نعنابر هادشي جريمة.
ومتاكد لو يتفتح تحقيق غادي يعرفو شكون سرق و اش سرق..
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7 - Younes الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:57
لا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم اللهم ان هذا منكر ناس مية او شي غالس كي شفر الله ياخد فيهم الحق
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8 - مصطفى الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:58
المشرملين هم داء يجب القضاء عليه إلا متى؟طفح الكيل
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9 - casaoui الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:58
الهم ارحم الضحايا وارزق اهلهم الصبر والسلوان .. اللهم انت الشافي اشفي بعطفك المصابين . و الله يهدي ما خلق.
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10 - حاميدو الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:59
السفلة المجرمون خريجي السجون لم يحترموا حتى هول الفاجعة واعتدوا على الجرحى وحتى الموتى اللهم احرمهم من رحمتك يوم الوقوف بين يديك حسبنا الله و نعم الوكيل.
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11 - لنغير انفسنا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:59
ابتداءا من الغد و طوال توقف خط السكة
الحديد سينظم اصحاب السيارات أنفسهم لمد المساعدة للآخرين و النقل بالمجان لسد الطريق على المضاربين من الخطافة و اصحاب الطاكسيات
يا الله يا الخوت شي هاشتاك فالفيس لمن يريد تحريك العجلة
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12 - ما نعرف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:59
كاين شي خبث كتر من هذا . الله ينتقم منهم
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13 - younes adil الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:59
واش بنادم كيلوح الحجر من القنطرة ديال لوطوروت باش يقتل هاداك لي جاي بطوموبيل و يشفرو.. عاد بغيتيه يكون ولد الناس قدام تران مقلوب وعامر بالباليزات
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14 - خديجة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:59
حسب تجربتي عند وقوع الحادثة دوي النفوس الضعيفة يستغلون الموقف للسرقة سواء كانوا مشرملين او درك او الوقاية المدنية
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15 - عبدو الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:59
ما هذا يا قوم ؟
حتى الموتى لم تنجو من السرقة
هل نحن بشر أم حيوان ؟ أي تربية هذه نهيك عن ديننا الحنيف الذي يدعو إلى مد يد المساعدة لكل من هو في الحاجة
لا حول ولا قوة إلا بالله
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16 - محمد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 23:00
الله ادينا فالضو مع هذا القوم الذي لارحمة في قلوبهم
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17 - ولد البلاد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 23:00
للأسف، وهناك من لازال يتساءل من أين جاء هؤلاء البرلمانيون والوزراء الانتهازيون ؟
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18 - الوزاني الحسيمة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 23:01
لا حول ولا قوة إلا بالله.الرحمة أصبحت منعدمة عوض المساعدة و الانقاذ نقوم بالكرساج. أما أصحاب الطاكسيات ديما هادي هي العادة ديالهوم والله ماغيطفروه الفقير يستغل الفقير
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