الأمن الإسباني يوقف مغربيا مطلوبا في سويسرا

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الأمن الإسباني، المرابطة بميناء مدينة "طريفة" بإقليم الأندلس، مهاجرا مغربيا موضوع مذكرة أوروبية بالاعتقال والتسليم أصدرتها السلطات السويسرية، بعدما ثبت تورطه في عمليات احتيال عبر الإنترنيت.

ونقلت مصادر إعلام إسبانية أن الشاب المغربي، البالغ من العمر 21 عاما، ينتمي إلى منظمة إجرامية تكرس نشاطها في عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر انتحال هوية أشخاص سويسريين وسرقة معلوماتهم بغرض التوصل بالمشتريات بطريقة غير قانونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن هذه العصابة الإجرامية تمكنت من تنفيذ 63 عملية سرقة عبر الإنترنيت في أقل من ستة أشهر، مشيرة إلى أن المدعي العام بمدينة زيوريخ أصدر أمرا قضائيا بمتابعة المغربي بالتهم المنصوص عليها في المواد 143 و146 و147 و160 من القانون الجنائي السويسري.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن المشتبه به يحصل على البيانات الشخصية للضحايا بهدف استلام مختلف أنواع البضائع، موضحا أن المتهم سيواجه عقوبة حبسية لا تقل عن عشر سنوات.

وأوضحت النيابة العامة الإسبانية أنه بمجرد الانتهاء من التحقيق مع الموقوف والتأكد من هويته، تحت تصرف المحكمة الوطنية بمدريد، سيتم تسليمه إلى السلطات السويسرية في غضون 72 ساعة.