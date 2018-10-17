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كُتّاب وآراء
الإيسيسكو تعزّي المغرب في ضحايا انقلاب قطار
عزّت الإيسيسكو، المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المملكة المغربية في ضحايا انقلاب قطار للمسافرين، الثلاثاء، بمنطقة بوقنادل في المملكة المغربية.
وعبّر عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، في منشور عمّمته المنظّمة عن "أحر تعازيه، وعميق مواساته للحكومة المغربية وأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمّد شهداء هذا الحادث المؤلم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان".
تجدر الإشارة إلى أن عربات قطار قد انقلبت يوم الثلاثاء 16 من أكتوبر الجاري، بعد خروجها عن سكّتها بمنطقة سيدي بوقنادل الموجودة بين مدينتي الرباط والقنيطرة، مما أسقط جرحى وقتلى، وشلّ حركة السّير بين المدينتين.