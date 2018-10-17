24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)

  2. جماهير الرجاء تجذب العائلات بـ"شجّع فرقتك ومَا تخسّرش هضْرتك" (5.00)

  3. إقصائيات كأس إفريقيا .. "أسود الأطلس" يتعادلون في جزر القمر (5.00)

  4. دماء شباب مغاربة تتضامن مع جرحى قطار بوقنادل (5.00)

  5. الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الإيسيسكو تعزّي المغرب في ضحايا انقلاب قطار

الإيسيسكو تعزّي المغرب في ضحايا انقلاب قطار

الإيسيسكو تعزّي المغرب في ضحايا انقلاب قطار
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 00:25

عزّت الإيسيسكو، المنظمة اﻹسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المملكة المغربية في ضحايا انقلاب قطار للمسافرين، الثلاثاء، بمنطقة بوقنادل في المملكة المغربية.

وعبّر عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، في منشور عمّمته المنظّمة عن "أحر تعازيه، وعميق مواساته للحكومة المغربية وأسر الضحايا، سائلا الله أن يتغمّد شهداء هذا الحادث المؤلم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق ذويهم جميل الصبر والسلوان".

تجدر الإشارة إلى أن عربات قطار قد انقلبت يوم الثلاثاء 16 من أكتوبر الجاري، بعد خروجها عن سكّتها بمنطقة سيدي بوقنادل الموجودة بين مدينتي الرباط والقنيطرة، مما أسقط جرحى وقتلى، وشلّ حركة السّير بين المدينتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.