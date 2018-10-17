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الرئيسية | حوادث | نقابة تنعي "ضحايا القطار" وتثمن جهود السككيين

نقابة تنعي "ضحايا القطار" وتثمن جهود السككيين

نقابة تنعي "ضحايا القطار" وتثمن جهود السككيين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:01

تفاعلا مع حادث انحراف القطار المكوكي رقم 9 عن سكته على مستوى مدينة بوقنادل، ووفاة 10 مواطنين، من بينهم متعاون سككي رئيس قطار وعدد من الجرحى، أشارت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أنها "تسجل بكل أسف وقوع الحادث النادر في قطاع السكك الحديدية ببلادنا، وهي تتابع عن كثب التحقيقات التي تجرى لكشف ملابسات وقوعه باهتمام كبير".

وأوضحت الجامعة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، أن "المجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير شبكته تهدف في الأساس إلى توفير أكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان في القطارات والحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم".

وجاء في بيان الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية أنها "تسجل ما تم إنجازه من مشاريع كبرى في ميدان السكك الحديدية بفضل الجهود الجبارة المبذولة من طرف جميع السككيين بمختلف فئاتهم، والتي ترمي إلى الارتقاء وتطوير النقل السككي ببلادنا، وكذا مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مستوى السلامة والأمن، اللذين يعتبران من أولويات السككيين ومن أولى قيمهم المشتركة".

وأعربت الهيئة النقابية ذاتها عن "خالص عبارات التضامن والتآزر مع كل المواطنات والمواطنين من ركاب هذا القطار ومع أسرهم"، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. كما تقدمت بـ"تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وذويهم، سائلة العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - rachid الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:20
مع كل احترامي للمتفانين في عملهم. لكن من سبب هده الكارثة أخطاء بشرية او تقنية. لهدا وجب الحساب والعقاب. لا مرور الكرام . ادا كان صحيح ماقيل على ان القطار الدي مر من قبله احسوا بنفس الارتداد وخاطبو مسؤول محطة القنيطرة ولم يبلغ ؟! فهدا خطء فادح وجب الحساب.بمعنى ان السكة فيها خطب ما. او وجب اشعار القطارات بالمرور ببطء شديد.او توقيف كل القطارات.حتى التأكد من سلامة الطريق.
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2 - الوطنية الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:21
كنا نطمئن للسفر عبر القطار رغم ارتفاع تذكرة السفر لأننا كنا تشعر بالامان ونهرب من حرب الطرق التي تأتي على أرواح أبرياء أحسانا لا علاقة لهم بحادثة قد يتعرضون لها نتيجة تهور الاخر . ولكن هذه المرة قطعنا الشك باليقين على ان القطار لا يسلم كذلك من الحوادث
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3 - حقيقة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:24
الله الله على الجهود الجبارة ...
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8
4 - السعيدي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:34
كية لي جات فيه..أما بالنسبة للنقابة فهي من جهة تواسي المصابين و نترحم على المتوفين و من جهة أخرى تجامل لخليع لحاجة في نفس يعقوب..!
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7
5 - khalidAmsterdam الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:59
انها عبارة عن صناديق تجر بعضها وجب رميها في الخوردة ولا داعي لالصيانة
مثله يوجد في موريتانيا فقط
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6 - مسافرة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:13
عن أي إنجاز وأي مشاريع كبرى في ميدان السكك الحديدية تتحدثون ؟
منذ صغري حتى كبري وانا أمضي ليلة كاملة من مدينة وجدة إلى الدار البيضاء والعكس كذلك . فالحال على ما هو عليه ليومنا هذا لا أتحدث عن البنايات للمحطات
هل قام السككيون بتقليص المدة الزمنية لهذه المسافة وبدل مجهود فعلا للمسافة بين وجدة وفاس؟ طبعا لا؟ فعلى من تضحكون؟
رحم الله موتنا ولا بد من اعادة نظر في هذا القطاع ...
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