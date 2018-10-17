نقابة تنعي "ضحايا القطار" وتثمن جهود السككيين

هسبريس من الرباط

تفاعلا مع حادث انحراف القطار المكوكي رقم 9 عن سكته على مستوى مدينة بوقنادل، ووفاة 10 مواطنين، من بينهم متعاون سككي رئيس قطار وعدد من الجرحى، أشارت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى أنها "تسجل بكل أسف وقوع الحادث النادر في قطاع السكك الحديدية ببلادنا، وهي تتابع عن كثب التحقيقات التي تجرى لكشف ملابسات وقوعه باهتمام كبير".

وأوضحت الجامعة ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، أن "المجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير شبكته تهدف في الأساس إلى توفير أكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان في القطارات والحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم".

وجاء في بيان الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية أنها "تسجل ما تم إنجازه من مشاريع كبرى في ميدان السكك الحديدية بفضل الجهود الجبارة المبذولة من طرف جميع السككيين بمختلف فئاتهم، والتي ترمي إلى الارتقاء وتطوير النقل السككي ببلادنا، وكذا مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مستوى السلامة والأمن، اللذين يعتبران من أولويات السككيين ومن أولى قيمهم المشتركة".

وأعربت الهيئة النقابية ذاتها عن "خالص عبارات التضامن والتآزر مع كل المواطنات والمواطنين من ركاب هذا القطار ومع أسرهم"، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل. كما تقدمت بـ"تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وذويهم، سائلة العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته".