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كُتّاب وآراء
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عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 10:49
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أن فرقه التقنية تعمل على إزاحة القطار الذي انحرف عن سكته نواحي بوقنادل، ومن المرتقب أن يتم تحرير السكة اليوم الأربعاء، مما سيسمح بالعودة الجزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة.
وأكد المكتب، في بلاغ، أن "عملية إزاحة القطار، التي سخرت لها كل التجهيزات والآليات واللوازم اللوجستيكية الضرورية، تنجز وفق البرنامج الموضوع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - brahim الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:05
إن لله وإن إليه راجعون. اللهم ارحم امواتنا وشفي مرضنا
2 - الدكالي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:08
تعازينا لعائلات الضحايا و الامر لله و نرجو اللّٰه ان يصبرهم و يعجل بشفاء المصابين ، وا وقع للقطار هو عمل اجرامي و ارهابي سيتوصل اليه المحققين لاحقا عند استكمال التحقيقات ان كانت دقيقة بدون شك تمت إزاحة البراغي التي تدعم السكة من اماكنها ما تسبب في خروج المقطورات عن مسارها ، و المسؤولية تتحملها ONCF لأن مستخدمي الصيانة و المراقبة لم يتاكدو من سلامة السكة كاجراء روتيني يومي قبل مرور القطارات ، السؤال المطروح هو لماذا يتصرف المجرمون هكذا يسرقون الاسلاك الكهربائية و قطع الحديد و يعرضون الناس للخطر ، نطالب بتحقيق للوصول للمجرمين و اعدامهم عن اخرهم
3 - wood الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:09
شبكة سككية محدودة كما تركها المستعمر الفرنسي و متقادمة و متهالكة بدل تجديدها و توسيعها لجأ المخزن لشراء TGV لانقاد الشركات الفرنسية . فاكبر مشكل تعيشه الطرق المغربية هي كثرة الشاحنات الثقيلة و النصف المقطورة و التي تشكل خطرا كبيرا على السيارات و الأشخاص كما انها هي المسؤول الأول عن خراب و تهدم الطرق المغربية بشكل سريع ، فلو تم الاستثمار في النقل السككي و ربط جل المناطق و المدن المغربية بالسكة الحديدية سيتم التخفيف من الضغط على الطرق و توفير وسائل ٱقتصادية لنقل البضائع و المسافرين . كما ان هذا القطاع اصبح ينخره الفساد . فحادثة بوقنادل تكشف أيضا ضعف الدولة على مواجهة الأزمات حيث خلق حادث محدود ارتباكا كبيرا سواء في النقل او التكفل بالجرحى و المصابين فما بالك بكوارث طبيعية أخطر !!!
4 - Observateur الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 11:11
الله يرحم الموتى أو يشافي الجرحى .. يجب فتح تحقيق جدي لمعىرفة أسباب ما حصل .. الفوضى دائما في القطار و خارجه .. لمذا لا يوضع شرطيان داخل كل قطار لتأمين الرحلة، و اذا اقتضى الامر، فرض غرامات على المخربين أو تقديمهم امام العدالة لتفادي السيبة
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