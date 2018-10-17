عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أن فرقه التقنية تعمل على إزاحة القطار الذي انحرف عن سكته نواحي بوقنادل، ومن المرتقب أن يتم تحرير السكة اليوم الأربعاء، مما سيسمح بالعودة الجزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة.

وأكد المكتب، في بلاغ، أن "عملية إزاحة القطار، التي سخرت لها كل التجهيزات والآليات واللوازم اللوجستيكية الضرورية، تنجز وفق البرنامج الموضوع".