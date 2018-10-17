24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة (5.00)

  2. المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل (5.00)

  3. نقل السفارة إلى القدس يثير انتقادات في أستراليا (5.00)

  4. سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  5. القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | هتك عرض طفل يجر مراهقين إلى ردهات المحاكم

هتك عرض طفل يجر مراهقين إلى ردهات المحاكم

هتك عرض طفل يجر مراهقين إلى ردهات المحاكم
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:40

أوقفت عناصر الدرك الملكي بأيت أورير، بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، سبعة أشخاص بجماعة آيت فاسكا، ضواحي مراكش، مشتبه في تورطهم في هتك عرض طفل.

وقالت مصادر محلية لهسبريس إن الاعتداء على الطفل ذي التسع سنوات تم بإحدى الضيعات بدوار "الشمس"، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي أطلقت بحثا بناء على شكاية تلقتها من والد الضحية، الذي قدم مواصفات دقيقة حول المتهمين.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، تناوبوا على هتك عرض الطفل بشكل وحشي وبشع.

يذكر أن عناصر الدرك الملكي وضعت الموقوفين السابق ذكرهم، بأمر من النيابة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليهم، في انتظار استكمال التحقيق معهم وتقديمهم أمام أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطن الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:56
لا حول و لا قوة إلا بالله ... اندورو حتى نعياو و انرجعو الاعدام لردع حثالى المجتمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - رشيد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:58
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اش هدشي لي كيوقع في المغرب والله العظيم يلا عيب وعار يجب على الحكومة اعادة النظر في مثل هذه الاحكام التي تصدر في حق هد الوحوش يجب تطبيق حكم الاعدام والاخصاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - زكرياء المغربي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 00:00
يجب الحكم بالإعدام مثلما تفعل باكستان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - المطالبة بالإعدام الخميس 18 أكتوبر 2018 - 00:02
ما لقيت ما نقول ..الله. يعطيكم لي بدوز عليكم داك شي لي درتوه..اتفو..على بشر...بغيت ليكم الاعدام...
.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - سفيان الخميس 18 أكتوبر 2018 - 00:08
إذا صح الخبر.فالإعدام والإعدام ثم الإعدام.وتبا لكل من يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.