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كُتّاب وآراء
هتك عرض طفل يجر مراهقين إلى ردهات المحاكم
أوقفت عناصر الدرك الملكي بأيت أورير، بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، سبعة أشخاص بجماعة آيت فاسكا، ضواحي مراكش، مشتبه في تورطهم في هتك عرض طفل.
وقالت مصادر محلية لهسبريس إن الاعتداء على الطفل ذي التسع سنوات تم بإحدى الضيعات بدوار "الشمس"، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي أطلقت بحثا بناء على شكاية تلقتها من والد الضحية، الذي قدم مواصفات دقيقة حول المتهمين.
وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفين السبعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، تناوبوا على هتك عرض الطفل بشكل وحشي وبشع.
يذكر أن عناصر الدرك الملكي وضعت الموقوفين السابق ذكرهم، بأمر من النيابة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليهم، في انتظار استكمال التحقيق معهم وتقديمهم أمام أنظار العدالة.
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تعليقات الزوّار (5)
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