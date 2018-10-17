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"غياب مترجم" يؤجل البتّ في قضية مقهى "لاكريم"
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 17:35
حددت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 4 دجنبر المقبل تاريخا لعقد جلسة للنظر في قضية المتورطين في جريمة مقهى "لاكريم"، التي أودت بحياة طالب في كلية الطب مع جرح زميلة له؛ بداية نونبر من العام الماضي.
وأرجعت مصادر هسبريس تأجيل الجلسة إلى عدم حضور المترجم، مضيفة أن النيابة العامة رفضت ملتمس هيئة دفاع المتهمين تمتيع المعنيين بالأمر بالسراح المؤقت.
وتأتي الجلسة نفسها، التي حضرها 13 متهما من بينهم صاحب المقهى، بعد أن اعترف أحد منفذي الجريمة، المحتجز بسجن لوداية، بالمنسوب إليه في صك الاتهام.