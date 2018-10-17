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مصادر طبية: حادث "قطار بوقنادل" أوقع 7 قتلَى
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 12:40
قالت مصادر طبية، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن عدد قتلى حادث خروج "قطار بوقنادل" عن السكة، وانقلاب بعض عرباته، محصورة في 7 أشخاص رسميّا.
وأضافت المصادر نفسها أن غالبية الضحايا إصاباتهم الجسمانية طفيفة، وقد غادروا المستشفيات فور تلقيهم التدخلات التي تستدعيها حالاتهم البدنية.
جدير بالذكر أن مصابين آخرين، وعددهم يناهز 7 وفق مصادر رسمية، ما يزالون وسط المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط بغية الخضوع للعناية المركزة التي يحتاجونها من أجل التعافي.