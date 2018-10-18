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الرئيسية | حوادث | نشطاء يتشبثون بالتحقيق في فاجعة "قطار بوقنادل"

نشطاء يتشبثون بالتحقيق في فاجعة "قطار بوقنادل"

نشطاء يتشبثون بالتحقيق في فاجعة "قطار بوقنادل"
هسبريس من الرباط
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 00:05

أعربت حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل عن خالص مواساتها وتعازيها لأسر وعائلات ضحايا فاجعة القطار التي وقعت بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل.

كما أعربت الحركة، في بلاغ صادر عنها، عن متمنياتها بالشفاء العاجل لجرحى الحادثة، مطالبة الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق جدي ومسؤول، وإجراء كل التحريات الضرورية لمعرفة أسباب هذه الفاجعة".

وكانت مصادر طبية أوضحت، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد قتلى حادث خروج "قطار بوقنادل" عن السكة، وانقلاب بعض عرباته، محصور في 7 أشخاص رسميّا.

وأضافت المصادر نفسها أن غالبية الضحايا إصاباتهم الجسمانية طفيفة، وقد غادروا المستشفيات فور تلقيهم التدخلات التي تستدعيها حالاتهم البدنية؛ بينما لازال مصابون آخرون، وعددهم يناهز 7، وسط المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، بغية الخضوع للعناية المركزة التي يحتاجونها من أجل التعافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهاجر الخميس 18 أكتوبر 2018 - 01:05
وحد النهار العام الفايت سقط في ماء القناة canale هنا في بروكسل شابين الإسعاف و الوقاية المدنية جاو في 5 دقائق المغرب التران مقلوب و 100 مية و الوقاية و الإسعاف دايرين ساعة يا على شوهة النفس عندكم رخيصة
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