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كُتّاب وآراء
نشطاء يتشبثون بالتحقيق في فاجعة "قطار بوقنادل"
أعربت حركة قادمون وقادرون - مغرب المستقبل عن خالص مواساتها وتعازيها لأسر وعائلات ضحايا فاجعة القطار التي وقعت بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل.
كما أعربت الحركة، في بلاغ صادر عنها، عن متمنياتها بالشفاء العاجل لجرحى الحادثة، مطالبة الجهات المعنية بـ"فتح تحقيق جدي ومسؤول، وإجراء كل التحريات الضرورية لمعرفة أسباب هذه الفاجعة".
وكانت مصادر طبية أوضحت، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد قتلى حادث خروج "قطار بوقنادل" عن السكة، وانقلاب بعض عرباته، محصور في 7 أشخاص رسميّا.
وأضافت المصادر نفسها أن غالبية الضحايا إصاباتهم الجسمانية طفيفة، وقد غادروا المستشفيات فور تلقيهم التدخلات التي تستدعيها حالاتهم البدنية؛ بينما لازال مصابون آخرون، وعددهم يناهز 7، وسط المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط، بغية الخضوع للعناية المركزة التي يحتاجونها من أجل التعافي.