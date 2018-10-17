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الرئيسية | حوادث | مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام

مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام

مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:45

نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية صحة بعض المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر حادث "قطار بوقنادل"، صباح أمس الثلاثاء، بخصوص شعور عدد من مسافري قطار سابق للقطار المنحرف بترددات بمكان الحادث.

وأوضح المكتب في بلاغ له أنه "لوحظ تداول معطيات مغلوطة من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل أن مجموعة من مسافري القطار السابق للقطار المنحرف صرحوا بأنهم شعروا بترددات بمكان الحادث وأخبروا بذلك المسؤولين بالمحطات، الذين لم يقوموا بأي إجراء".

وأضاف البلاغ أنه نظرا لما تتضمنه مثل هذه التصريحات من "مزايدات"، فإن المكتب يؤكد أن "هذا الإشعار تم على مستوى محطة سيدي الطيبي التي تبعد بعشر كيلومترات على مكان الحادث ببوقندال".

وأضاف البلاغ أن المكتب قام فور إشعاره بهذه الترددات بتمديد مدة توقف القطار بمحطة القنيطرة وإخضاعه للمراقبة، بالإضافة إلى قيام الفرق التقنية المتخصصة بمراقبة البنيات التحتية والمنشآت على مستوى سيدي الطيبي. وشدد على أن عمليات المراقبة هاته قد أكدت عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر.

وأكد المكتب أنه "لتفادي انتشار مثل هذه المغالطات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الرأي العام"، فإنه يحرص على تقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل منتظم من خلال بلاغاته الصحفية الرسمية، عبر مختلف قنوات التواصل"، مذكرا بأن كل الشهادات سيستمع إليها في إطار البحث القضائي الذي فتح من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن عدد قتلى حادث خروج "قطار بوقنادل" عن السكة، وانقلاب بعض عرباته، محصورة في 7 أشخاص رسميّا.

وأضافت المصادر نفسها أن غالبية الضحايا إصاباتهم الجسمانية طفيفة، وقد غادروا المستشفيات فور تلقيهم الاسعافات اللازمة.

جدير بالذكر أن مصابين آخرين، وعددهم يناهز 7، وفق مصادر رسمية، مازالوا يرقدون بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط بغية الخضوع للعناية المركزة التي يحتاجون إليها من أجل التعافي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - hamid ouchen الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:04
اتساءل دائما من يكونون هؤلاء وراء الحسابات المجهولة الاي دائما ما تنشر اشاعات واكاذيب حول اي حادث وقع بهذا البلد، من يكون هؤلاء؟ هل فكرتم يوما في اجابة على هذا السؤال؟ ام تكتفون بالتفرج فقط، هذه مسالة خطيييرة جدا
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2
2 - هسبريسي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:04
هل المكتب الوطني للسكك الحديدية له تأمين على المصابين و القتلى...... الله يعلم اش غادي يوقع
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37
3 - rodéo الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:06
نريد محاسبة المسؤولين و على رأسهم الخليع و اعمارة دم المواطن ليس رخيص لهذه الدرجة
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52
4 - mohamed الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:06
اوا نتوما منين تتقولولينا بانه مكاين حتا عطب او خلل اوا قولولينا كيفاش واقعات الحادثة سبحان الله واقعات بوحدها
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52
5 - خالد المغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:10
اتقوا الله . و كفى من المزايدات ..رحم الله الموتى . و بالشفاء العاجل ان شاء الله للجرحى . محاسبة المسؤولين عن هدا الخلل و هدا الاستهتار . دون نسيان ان بعض من شعب المغرب لا علاقة . لا اخلاق لا فضيلة لا تربية لا دين لا مروؤة . عند سماع سرقة الجتت و الضحايا من طرف البعض وجب أن ندق جرس الانذار حول منظومة القيم في المغرب ..
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13
6 - باعوش الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:10
لابد من اخد شهادات الضحايا بعين الاعتبار.اكيد ان هناك تقصير.علما انها سابقة على مستوى هدا الخط.
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7
7 - صفاء الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:12
وكأن المشكلة تنحصر في كون الخلل في سيدي الطيبي أو سيدي بوقنادل...يظهر لي أن المكتب الوطني لم يستوعب بعد أن المصيبة أرواح أزهقت بسبب إهمال شنيع و متعمد، همكم الوحيد من تداعيات هذه الفاجعة هو المزايدات و المغالطات ولا يهمكم من قتل ومن بترت اطرافه ولا من سيعاني طيلة حياته من الآثار النفسية القاتمة بسبب جشعكم و استخفافكم بحياة الناس. شخصيا أقاطعكم اذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لردعكم و دفعكم ثمن هذه الجريمة النكراء.
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8
8 - الإقالةوالمحاسبة..والمحاسبة... الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:14
تدبيركم الكارثي الفضائحي هو من تسبب في الفاجعة أو الكارثة الذي ذهبت ضحيتها أرواح بريئة ذنبها أن ركبت في قطارات متهالكة و سكك حديد صدئة بسبب سوء تدبير هذا القطاع الحيوي والمهم هو شريان عبور الآلاف من المواطنين البسطاء و الكادحين يوميا من شمال المغرب إلى جنوبه....مسؤوليتكم ثابتة في هذا الحادث المأساوي و المؤسف...و لا شيء يثلج صدور المغاربة غير الإقالة و المحاسبة ....و المحاسبة.... و المحاسبة ....و المحاسبة... والمحاسبة
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7
9 - غزواني الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:15
نرجو من مكتب السكك عدم إصدار بلاغات أخرى. فمن خلال ما يعيشه المسافرون كل يوم من تأخير و آكتضاض و تهاون العاملين و آنعدام النظافة والأمن...يمكن أن نتوقع كل شيء. نتمنى الإستجابة و إقالة الخليع.
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4
10 - omar الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:16
كيف يعقل لحادث بهدا الحجم أن يوقع 7 قتلا فقط ؟؟ مجرد سؤال
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1
11 - موحا الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:18
انا والله مفهمت شيحجا.واش القطار التقلب والكارثة أوهاد الناس تاقولوا إشاعة العطب اوا الله اعطينا وجهكم
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2
12 - تاراتاتا الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:20
شمن موغالاطات امولاي لا يخفى على احد شني واقع في هاد البلاد الغلط وقع و دابا اراونا نالسرقة اللي مات غيتسرق في رزقه دابا كتزوقو المسائل باش تمهدو نالسرقة ا عطيو نالناس حقهم باراكا من الكذوب و البهتان
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل
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0
13 - الصبر الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:20
التحقيقات جارية قد تظهر نتائجها في أي وقت يجب التحلي بالصبر فالصبر جميل والعام طويل ، الخبراء منهمكون على قدم وساق بتعليمات صارمة على كشف الحقيقة الحقيقية.
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0
14 - Tariq الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:21
L oncf biensure a commence des maintenant sa propagande pour se debarasser des assurances pour ceux tués au bords de ses trains aussi les assurances au maroc vont surement trouver un moyen donc pour ceux
morts et blesses dans cet accident je dis lah yrz9kom
sbar o lkhalifa 3ala lah dans ce pays dans la loi s applique aux pauvres et absente pour les assurances
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15 - maazouzi الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:22
المحاسبة هي الحل لاضفاء الشفافية علي سير المرافق العمومية بما فيها وسائل النقل التي يدفع المواطن ثمن تذكرتها مقابل السلامة
ولجان تقصي الحقائق فيها مواطنون عاديون بدلا عن البرللمانيين والجمعيات الاسترزاقية
اعتقد بان من يسيربلدنا اصبح لزاما عليه ان يستدرك الامور بدل ان تصبح حوادث السير حربا غير معلنة علي المواطنين حرب ليست ككل الحروب يطغى عليها الاهمال والتقصير وعدم المحاسبة
تطبيق القانونو ولاشيء غير ذلك لاعادة الامور الي نصابها قبل فوات الاوان
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16 - مغربي حزين الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:25
مغالطات !!!وزايدينها فقط فقط فقط فقط 7 قتلي .لهلا يزيد كثر .واش لهاذ الدرجة دمنا رخيص .واش عارفين شحال من عاءلة يتمتوها من الأب،الأم،الابن .ومكملينها ماباغينش تصرحو لصحافة بجميع المعطيات،وزير كيخرج من المستشفي العسكري من الباب الخلفي باش ماسولوهش الصحافة.هو حاجة وحدة راه نيت ماعندكومش الوجه .علي الأقل كان عليكوم تبرمجو ندوة صحفية وتعزيو الناس والمغاربة كاملين في هاذ المصيبة الأليمة.
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17 - نبيل الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انا واحد من المسافرين.،ركبت في القطار السابق من سلا 9:45. ما بين بقنابل و القنيطرة. اهتز بنا القطار عند مروره الى السكة المجاورة. كان اهتزاز غير عادي. اذن المشكلة في السكة.
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18 - Hicham الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:27
وقوع الحادث في حد ذاته مصيبة و فاجعة لا تحتاج إلى تشويش.. الأمر واضح : من المسؤول عن إزهاق أرواح قرابة عشرة أشخاص و عشرات الجرحى؟؟ الشعب يريد الجواب
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