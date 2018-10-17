24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الهاجس الديني" يخيم على ثقافة التبرع بالأعضاء
- جحيم جماعة الشلالات
- الانتهازيون وكعكة البرلمان
- هل هما أكثر من خطيبتين؟
- إرهاب ضدّ الدّولة وآخر لصالحها
القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)
الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)
- خبير مغربي: خاشجقي "حي" .. و"بيارق مزيفة" تتربص بالسعودية - (140)
- مصائب ضحايا "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي تاكسيات - (100)
- وفاة 3 جرحى ترفع حصيلة فاجعة "قطار بوقنادل" إلى عشرة قتلى - (68)
- فاجعة "قطار بوقنادل" تجر اعمارة والخليع إلى المساءلة البرلمانية - (68)
- مصدر تركي: تسجيلات تكشف قطع رأس الصحافي خاشقجي بإسطنبول - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام
نفى المكتب الوطني للسكك الحديدية صحة بعض المعطيات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر حادث "قطار بوقنادل"، صباح أمس الثلاثاء، بخصوص شعور عدد من مسافري قطار سابق للقطار المنحرف بترددات بمكان الحادث.
وأوضح المكتب في بلاغ له أنه "لوحظ تداول معطيات مغلوطة من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل أن مجموعة من مسافري القطار السابق للقطار المنحرف صرحوا بأنهم شعروا بترددات بمكان الحادث وأخبروا بذلك المسؤولين بالمحطات، الذين لم يقوموا بأي إجراء".
وأضاف البلاغ أنه نظرا لما تتضمنه مثل هذه التصريحات من "مزايدات"، فإن المكتب يؤكد أن "هذا الإشعار تم على مستوى محطة سيدي الطيبي التي تبعد بعشر كيلومترات على مكان الحادث ببوقندال".
وأضاف البلاغ أن المكتب قام فور إشعاره بهذه الترددات بتمديد مدة توقف القطار بمحطة القنيطرة وإخضاعه للمراقبة، بالإضافة إلى قيام الفرق التقنية المتخصصة بمراقبة البنيات التحتية والمنشآت على مستوى سيدي الطيبي. وشدد على أن عمليات المراقبة هاته قد أكدت عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر.
وأكد المكتب أنه "لتفادي انتشار مثل هذه المغالطات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الرأي العام"، فإنه يحرص على تقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل منتظم من خلال بلاغاته الصحفية الرسمية، عبر مختلف قنوات التواصل"، مذكرا بأن كل الشهادات سيستمع إليها في إطار البحث القضائي الذي فتح من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن عدد قتلى حادث خروج "قطار بوقنادل" عن السكة، وانقلاب بعض عرباته، محصورة في 7 أشخاص رسميّا.
وأضافت المصادر نفسها أن غالبية الضحايا إصاباتهم الجسمانية طفيفة، وقد غادروا المستشفيات فور تلقيهم الاسعافات اللازمة.
جدير بالذكر أن مصابين آخرين، وعددهم يناهز 7، وفق مصادر رسمية، مازالوا يرقدون بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط بغية الخضوع للعناية المركزة التي يحتاجون إليها من أجل التعافي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل
morts et blesses dans cet accident je dis lah yrz9kom
sbar o lkhalifa 3ala lah dans ce pays dans la loi s applique aux pauvres et absente pour les assurances
ولجان تقصي الحقائق فيها مواطنون عاديون بدلا عن البرللمانيين والجمعيات الاسترزاقية
اعتقد بان من يسيربلدنا اصبح لزاما عليه ان يستدرك الامور بدل ان تصبح حوادث السير حربا غير معلنة علي المواطنين حرب ليست ككل الحروب يطغى عليها الاهمال والتقصير وعدم المحاسبة
تطبيق القانونو ولاشيء غير ذلك لاعادة الامور الي نصابها قبل فوات الاوان
انا واحد من المسافرين.،ركبت في القطار السابق من سلا 9:45. ما بين بقنابل و القنيطرة. اهتز بنا القطار عند مروره الى السكة المجاورة. كان اهتزاز غير عادي. اذن المشكلة في السكة.