24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الهاجس الديني" يخيم على ثقافة التبرع بالأعضاء
- جحيم جماعة الشلالات
- الانتهازيون وكعكة البرلمان
- هل هما أكثر من خطيبتين؟
- إرهاب ضدّ الدّولة وآخر لصالحها
القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)
الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)
- خبير مغربي: خاشقجي "حي" .. و"بيارق مزيفة" تتربص بالسعودية - (145)
- مصائب ضحايا "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي تاكسيات - (101)
- مصدر تركي: تسجيلات تكشف قطع رأس الصحافي خاشقجي بإسطنبول - (72)
- فاجعة "قطار بوقنادل" تجر اعمارة والخليع إلى المساءلة البرلمانية - (69)
- وفاة 3 جرحى ترفع حصيلة فاجعة "قطار بوقنادل" إلى عشرة قتلى - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تعزّي المغرب في فاجعة "قطار بوقنادل"
وجّه الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رسالة تعزية إلى الملك محمد السادس عبّر فيها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته" في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من الرباط.
كما وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكام دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين.
وقتل سبعة أشخاص وأصيب 86 آخرون بجروح إثر خروج القطار عن سكته، الثلاثاء، بالمغرب، حسب ما أفادت به معلومات رسمية.
وقال المدير الجهوي للصحة بالرباط، عبد المولى بولمعيزات، "إن سبعة أشخاص توفوا" نتيجة الحادث.