الإمارات تعزّي المغرب في فاجعة "قطار بوقنادل"

هسبريس - أ. ف. ب

وجّه الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رسالة تعزية إلى الملك محمد السادس عبّر فيها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته" في ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من الرباط.

كما وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكام دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين.

وقتل سبعة أشخاص وأصيب 86 آخرون بجروح إثر خروج القطار عن سكته، الثلاثاء، بالمغرب، حسب ما أفادت به معلومات رسمية.

وقال المدير الجهوي للصحة بالرباط، عبد المولى بولمعيزات، "إن سبعة أشخاص توفوا" نتيجة الحادث.