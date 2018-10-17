24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. نقل السفارة إلى القدس يثير انتقادات في أستراليا (5.00)

  2. سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  3. القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)

  4. عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة (5.00)

  5. إعدام مدان باغتصاب وقتل 8 أطفال في باكستان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة طفل ناحية أكادير

مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة طفل ناحية أكادير

مياه المحيط الأطلسي تلفظ جثة طفل ناحية أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 20:20

لفظت مياه المحيط الأطلسي، اليوم الأربعاء، جثة طفل يبلغ عمره تسع سنوات، على مستوى مصب وادي سوس، ضواحي مدينة أكادير.

ووفقا لشهود عيان، فقد قصد المفارق للحياة، الذي يقطن في حي بن سركاو، شاطئ البحر يوم الإثنين الماضي بصحبة جيرانه، قبل أن يتوارى عن الأنظار؛ ما خلق صدمة وسط أسرته وجيرانه، لا سيما وأن ظروف اختفائه صاحبتها تأويلات عديدة.

وفور إخطارها بذلك، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية، التي أشرفت على نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بمستشفى إنزكان من أجل إخضاعها للتشريح، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وتم فتح تحقيق من أجل تحديد ظروف وملابسات غرقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.