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تسجيل حالتي انتحار في يوم واحد بسطات وبرشيد
فارقت سيدة أربعينية الحياة، الأربعاء بمدينة ابن أحمد، متأثرة بمفعول مادة سامّة كانت قد تناولتها لأسباب مجهولة. وقد خضعت جثتها للتشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.
وفي السياق ذاته، ما تزال شابة تنحدر من إقليم برشيد تتلقى العلاج بقسم العناية المركزة، نتيجة تناولها هي الأخرى مادة سامة تستعمل في إبادة القوارض.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الحالتين معا نقلتا من كل من ابن أحمد وبرشيد في وقت متزامن إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي بسطات، حيث جرت إحالتهما على مصلحة العناية المركّزة، إلاّ أن السيدة المنحدرة من مدينة ابن احمد توفيّت، في حين مازالت شابة برشيد تتلقى العلاج بقسم الإنعاش.
وفتحت عناصر الضابطة القضائية بكل من ابن أحمد وبرشيد أبحاثا في حالتي الانتحار لتحديد ظروف وملابسات الحادثين، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات.