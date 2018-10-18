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كُتّاب وآراء
المخدرات تورط ثلاثة أشخاص نواحي تارودانت
أفلحت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، الأربعاء، في توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وبحسب إفادة مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه بالجماعة القروية "أحمر الكلالشة" بإقليم تارودانت، بفضل التحريات والأبحاث التي تمت مباشرتها من طرف مصالح الشرطة، بعدما كان يشكل موضوع 20 مذكرة بحث صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي لنشاطه في الاتجار بالمخدرات.
المصدر نفسه أضاف أن العملية مكنت من توقيف شخصين كانا برفقة المشتبه فيه، كشفت التحريات أن أحدهما يشكل بدوره موضوع 03 مذكرات بحث من أجل الجنحة نفسها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، من ضمنهم شخصان من ذوي السوابق القضائية، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.