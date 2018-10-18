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الرئيسية | حوادث | المطالبة بفدية مالية تجرّ ثلاثينيا إلى القضاء

المطالبة بفدية مالية تجرّ ثلاثينيا إلى القضاء

المطالبة بفدية مالية تجرّ ثلاثينيا إلى القضاء
هسبريس - و.م.ع
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 05:35

تمكنت فرقة الشرطه القضائية بمدينة تمارة، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيه تتعلق بالنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه قام برفقة أربعة مساهمين آخرين بتضليل شخصين بدعوى تهجيرهما بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا مقابل 40 ألف درهم للشخص الواحد، قبل أن يعمدوا إلى تكبيلهما واحتجازهما في منطقة غابوية بضواحي مدينة طنجة، وربط الاتصال بعائلتهما من أجل تسليم مبلغ الاتفاق بدعوى وصولهما إلى أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين.

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