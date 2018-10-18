24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشريع الإجهاض في أكثر ولاية محافظة بأستراليا
- قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت
- مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة
- دي ميستورا يستقيل من منصبه أواخر الشهر المقبل
- "الهاجس الديني" يخيم على ثقافة التبرع بالأعضاء
فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)
- مصدر تركي: تسجيلات تكشف قطع رأس الصحافي خاشقجي بإسطنبول - (86)
- فاجعة "قطار بوقنادل" تجر اعمارة والخليع إلى المساءلة البرلمانية - (75)
- مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام - (72)
- الجزائر تتشبث بالحضور إلى مفاوضات الصحراء بصفة "بلد مجاور" - (69)
- مقتل خاشقجي .. أمريكا تطلب من تركيا دليلا بالصوت والصورة - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المطالبة بفدية مالية تجرّ ثلاثينيا إلى القضاء
تمكنت فرقة الشرطه القضائية بمدينة تمارة، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيه تتعلق بالنصب والاحتيال بغرض تنظيم الهجرة غير المشروعة والاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن المشتبه فيه قام برفقة أربعة مساهمين آخرين بتضليل شخصين بدعوى تهجيرهما بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا مقابل 40 ألف درهم للشخص الواحد، قبل أن يعمدوا إلى تكبيلهما واحتجازهما في منطقة غابوية بضواحي مدينة طنجة، وربط الاتصال بعائلتهما من أجل تسليم مبلغ الاتفاق بدعوى وصولهما إلى أوروبا.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين.