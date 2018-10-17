24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل (5.00)

  2. نقل السفارة إلى القدس يثير انتقادات في أستراليا (5.00)

  3. سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  4. القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)

  5. عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن تمارة يوقف متّهما بسبّ موظفين عموميين

أمن تمارة يوقف متّهما بسبّ موظفين عموميين

أمن تمارة يوقف متّهما بسبّ موظفين عموميين
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:16

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء، مع شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة هيئة منظمة والسب والشتم والقذف في حق موظفين عموميين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان قد نشر على صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات القذف والسب والشتم في حق العاملين في مركز التوثيق والوثائق التعريفية بمدينة تمارة، مستعملا أوصافا تحقيرية تنطوي على إهانة هيئة ينظمها القانون، وذلك بعدما حاول استصدار بطاقة تعريف وطنية ثانية رغم توفره على بطاقة أولى منجزة في سنة 2014، لكنه ينكر وجودها.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الصحراء المغربية الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:04
الضسارة هادي صيفطوه لسجن بوعرفة راه مطرف و بعيد محال يوصلو شي نبرية
تحية من بونتواز. هنيئا لنا جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.