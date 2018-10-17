أمن تمارة يوقف متّهما بسبّ موظفين عموميين

هسبريس - و.م.ع

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء، مع شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإهانة هيئة منظمة والسب والشتم والقذف في حق موظفين عموميين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان قد نشر على صفحته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات القذف والسب والشتم في حق العاملين في مركز التوثيق والوثائق التعريفية بمدينة تمارة، مستعملا أوصافا تحقيرية تنطوي على إهانة هيئة ينظمها القانون، وذلك بعدما حاول استصدار بطاقة تعريف وطنية ثانية رغم توفره على بطاقة أولى منجزة في سنة 2014، لكنه ينكر وجودها.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.