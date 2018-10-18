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كُتّاب وآراء
أمن الرحامنة يحيل تاجرين للمخدرات على القضاء
أحالت الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية بابن جرير، الأربعاء، شابين من أبناء الحي الجديد على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة الرحامنة، بعد متابعتهما بتهمة الاتجار في أقراص الهلوسة ومخدر الشيرا.
وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الضابطة القضائية، اعتقلت المشتبه بهما، يوم الاثنين الماضي، بعد عملية مراقبة وترصد لأكثر من شهرين، لكن حذرهما حال دون إلقاء القبض عليهما، رغم تعاطيهما تجارة الممنوعات وترويجها على زبنائهما.
وأوردت المصادر عينها أن هذه العملية جاءت بعد توقيف مستهلكين للمخدرات من زبناء المروجين السابق ذكرهما، صرحوا بأن هذين الشابين هما من يزودانهم، وهو ما ساعد عناصر فرقة المخدرات على توقيفهما متلبسين بحيازة كمية مهمة من الاقراص ومخدر الشيرا (43 قرصا)، ومبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات.
يذكر أن الشرطة القضائية وضعت المعنيين بالأمر رهن الحراسة النظرية لتعميق التحقيق معهما، تحت إشراف النيابة العامة.
يشار إلى أن وكيل الملك أودعهما السجن المحلي ابن جرير، في انتظار تحديد جلسة محاكمتهما.