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كُتّاب وآراء
قتيلة و4 مصابات في مسيرة احتجاجية قرب تنغير
لقيت سيدة في عقدها الخامس، قبل قليل، مصرعها في الحين، فيما أصيبت أربع نساء بجروح وصفت بالخطيرة، إثر سقوطهن من منحدر خطير بجماعة آيت يول بإقليم تنغير، أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية.
مصادر هسبريس أوضحت أن الهالكة والمصابات سقطن في منحدر خطير بشكل مفاجئ، أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نظمها سكان دوار آيت داود، التابع لجماعة اغيل نمكون، منذ ثلاثة أيام في اتجاه مقر عمالة تنغير للمطالبة بتوفير وسيلة للنقل المدرسي لأبنائهم.
وتم نقل المصابات إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى قسم الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي.
وعلمت هسبريس من مصادر قضائية مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير بفتح تحقيق قضائي من أجل الكشف عن جميع ملابسات الواقعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
تعازينا الحارة لأسرة الهالكة و دعواتنا بالشفاء للمتضررات.
فالمغربي لا يطالب بالكماليت.المغربي يلزمه مستشفى في المستوى و تصفية تركة النقل مع توفير حظوظ الدرس والتشغيل.فعار ان نطالب بتوفير الحد الادنى من العيش. وتواجهنا عصى ااقمع
عمر رضي الله عنه: لو مات جمل من عملي ضياعًا، خشيت أن يسألني الله عنه ولما كانت أخر حجة حجها عمر رضي الله عنه أناخ بالأبطح ثم كوم كومة من بطحاء ثم طرح عليها رداءه، ثم استلقى ومد يديه إلى السماء، فقال: "اللهم قد كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع"
غدا عندى الله، والله سنحاسب.