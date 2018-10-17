قتيلة و4 مصابات في مسيرة احتجاجية قرب تنغير

محمد آيت حساين

لقيت سيدة في عقدها الخامس، قبل قليل، مصرعها في الحين، فيما أصيبت أربع نساء بجروح وصفت بالخطيرة، إثر سقوطهن من منحدر خطير بجماعة آيت يول بإقليم تنغير، أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية.

مصادر هسبريس أوضحت أن الهالكة والمصابات سقطن في منحدر خطير بشكل مفاجئ، أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نظمها سكان دوار آيت داود، التابع لجماعة اغيل نمكون، منذ ثلاثة أيام في اتجاه مقر عمالة تنغير للمطالبة بتوفير وسيلة للنقل المدرسي لأبنائهم.

وتم نقل المصابات إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى قسم الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي.

وعلمت هسبريس من مصادر قضائية مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير بفتح تحقيق قضائي من أجل الكشف عن جميع ملابسات الواقعة.