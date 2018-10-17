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الرئيسية | حوادث | قتيلة و4 مصابات في مسيرة احتجاجية قرب تنغير

قتيلة و4 مصابات في مسيرة احتجاجية قرب تنغير

قتيلة و4 مصابات في مسيرة احتجاجية قرب تنغير
محمد آيت حساين
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:23

لقيت سيدة في عقدها الخامس، قبل قليل، مصرعها في الحين، فيما أصيبت أربع نساء بجروح وصفت بالخطيرة، إثر سقوطهن من منحدر خطير بجماعة آيت يول بإقليم تنغير، أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية.

مصادر هسبريس أوضحت أن الهالكة والمصابات سقطن في منحدر خطير بشكل مفاجئ، أثناء مشاركتهن في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام نظمها سكان دوار آيت داود، التابع لجماعة اغيل نمكون، منذ ثلاثة أيام في اتجاه مقر عمالة تنغير للمطالبة بتوفير وسيلة للنقل المدرسي لأبنائهم.

وتم نقل المصابات إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثة الهالكة إلى قسم الأموات، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي.

وعلمت هسبريس من مصادر قضائية مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمر مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير بفتح تحقيق قضائي من أجل الكشف عن جميع ملابسات الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ربيعة الرباطية الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:43
هادشي بزااااف.. مابقينا كنسواو والو حنا ولاد الشعب. نموتو ولا نتحرقو ولا نغرقو فالبحر ولا نموتو فكسيدا... لا أحد يهتم من الحكام أو المسؤولين
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55
2 - أن لله الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:45
أن لله وأن اليه راجعون يجب معاقبة كل الأشخاص الدين هم السبب فى هده الفاجعة من وزارة التعليم ووزارة النقل ووزارة الداخلية يعني يجب استقالة الحكومة او بالأصح حل البرلمان المتخصص في سرقة الحلوى
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52
3 - لاللتفقير...لا للتيئيس الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:48
إلى متى تستمر معاناة الشعب الكادح و المقهور؟؟؟ من يتلذذ بهاته المعاناة و بهاته الحوادث و بهذا الإقصاء و التهميش والتفقير والتجويع و التيئيس و القهر الممنهج والمقصود للشعب الكادح والمقهور ؟؟؟ أوقفوا معاناة الشعب المقهور والبئيس يا سياسيي حلويات الريع والفساد!!
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18
4 - afgan الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:51
نحن في الألفية الثالثة و المواطنوت المغاربة المهمشين و المنسيين و المقصيين من أجندا الحكومات يطالبون بأبسط الحقوق في الوقت الذي سجل فيه تاريخ المملكة الشريفة أقبح و أسوء سلوك لممثلي الشعب الذين ودعوا ضريح البرلمان بعد أن نهبوا بقايا الحلوى الممولة من أموال الشعب و من بينهم ضحايا مظاهرة الدوار التابع ترابيا لعمالة تنغير..
تعازينا الحارة لأسرة الهالكة و دعواتنا بالشفاء للمتضررات.
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9
5 - محمد الزموري الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:52
le seul responsable de de cette incident est le meneur de ce sit in non encadré et non Autorisé .
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-8
6 - مغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:53
رحمة الله على الفقيدة و أسكنها فسيح جنانه يا رب ... إنها خالتي من أعز الناس إلي
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28
7 - عنوان خاطىء الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:54
تعازينا لاهل الضحايا اما التحقيق فيجب فتحه مع من لم يقم في واجبه بتوفير النقل المدرسي للتلاميذ باعتباره سببا في الاحتجاح ما ادى الى الوفاة وبالتالي العنوان الذي بعثت اليه النيابة العامة تعليماتها بالتحقيق خاطىء من البداية
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10
8 - رحمة الله الواسعة. الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:55
اللّهم ارحمها برحمتك التي وسعت كل شيء،واشفي جرحاهم.
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10
9 - ذ.نجيب بالعاصمي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:57
لما يجب على المغربي ان يتظاهر من اجل خذمة بسيطة، عاى المرفق العام توفيرها
فالمغربي لا يطالب بالكماليت.المغربي يلزمه مستشفى في المستوى و تصفية تركة النقل مع توفير حظوظ الدرس والتشغيل.فعار ان نطالب بتوفير الحد الادنى من العيش. وتواجهنا عصى ااقمع
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9
10 - مغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 22:58
انا لله وانا اليه راجعون الناس ديرين مظاهرات على وسيلة لنقل المدرسي وحنا في حي درب ميلا بالبيضاء إحدى الجمعيات عندها سيارة جديدة لم تستعمل قط اشتريت من أموال الشعب ولا حياة لمن تنادي
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3
11 - مواطنة الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:02
إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ربي ترحمها و تشافي الاخريات .و ﻻ حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم المساكين يطالبن بأبسط الحقوق لأطفالهن.
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5
12 - حسين عمري الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:02
تتوالى الاحداث الاليمة على هذا البد السعيد بشعبه الابي والمعطاء والشقي بحاكميه الحاضرين امام عدسات الكاميرات الغائبين بين المواطتين. ان يحتج سكان دور تابع لتنغير في المغرب العميق من اجل توفير وسيلة نقل لنقل الاطفال نحو مدلرسهم..في وقت الحاكمون يتحدثون عن وضع استراتيجية لمحاربة الهدر المدرسي،، ان يتظاهروا فتلك قمة التناقض بين المصرح به والواقع..موت جديد لامراة جرجت تحتج لدى المسؤولين لتوفر نقل مدرسي ولما اعياها هي وساكنة الدوار تماطل او تجاهل المسؤولين المحليين قررت التوجه لىاقليميين لتلقى المسكينة حتفها بتلك الطريقة المأساوية. من المسؤول؟سلطات محلية منتخبون...حاكمون..لماذا يتعنت المسؤولون ولا يلبون مطالب بسيكة للمواطنين حتى تزهف روح بريئة..انه العبث. لوقلنا تحب محاسبة المسؤولين بتنغير لتذكرنا السيدة التي قضت في مسيرة النساء السلاليات بازرو.. ولتذكرنا حياة ولتذكرنا صابر انهم شهداء حراك جديد يخوضه الشعب باشكال مختلفة في مناطق متفرقة ..لكن لغرض واحد :كرامة مواطن في وطنه..رحم الله الشهيدة وشافى المصابات والهم ذوينم الصبر الجميل وعجل برحيل اىحاكمين الفاسدين الجاثمين على قلوبنا..آمييين..
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7
13 - مواطن الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:05
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في هذا الزمان المسولية تشريف وليس تكليف والله اني اخاف علی الحكام و العمال من يوم القيامة لان حسابهم عسير و عسير صدق الفاروق عمر لما قال
عمر رضي الله عنه: لو مات جمل من عملي ضياعًا، خشيت أن يسألني الله عنه ولما كانت أخر حجة حجها عمر رضي الله عنه أناخ بالأبطح ثم كوم كومة من بطحاء ثم طرح عليها رداءه، ثم استلقى ومد يديه إلى السماء، فقال: "اللهم قد كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مضيع"
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0
14 - الله إرحمك ياأختاه الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 23:14
بالنسبة للمسؤلين شيئ عادي أن تموت أو تنحر أو يجرها واد أو أو فلاى أدننا صاغية ولا إنسانية ولاشيء،ماهم إلا إنسان بصفة بشر بلاى رحمة بلاى قلب بلاى إحساس بالأخرين وكما يقول المتل المغربي مكيحس بالمزود عير لمسوط به.
غدا عندى الله، والله سنحاسب.
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