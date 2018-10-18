الجفاف يدفع سكانا بعمالة مراكش إلى الاحتجاج

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم سكان من دواوير آيت أيمور بجماعة السويهلة بعمالة مراكش، وقفة احتجاجية تنديدا بالترخيص من جديد لشركة لاستخراج مواد البناء من منطقة مجاورة لدوار الجرف اللغاف بواد نفيس.

ورفعت خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تندد بالترخيص المذكور لأن المنطقة لم تبق فيه نقطة واحدة لم تستنزف، وفق مراسلات وجهة إلى والي جهة مراكش أسفي ومدير وكالة الحوض المائي.

وطالب المحتجون، الذين حجوا إلى واد نفيس، والي جهة مراكش بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق التي آل إليها الواد، بفعل الجفاف والدمار اللذين تتعرض لهما المنطقة، في ظل غياب أي تدخل من طرف المسؤولين لحماية ماء سقي الأراضي الزراعية التي أصبحت مهددة بالانقراض.