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الرئيسية | حوادث | سجن "تيفلت 2": نزيل ينتحر شنقا بملابسه الداخليّة

سجن "تيفلت 2": نزيل ينتحر شنقا بملابسه الداخليّة

سجن "تيفلت 2": نزيل ينتحر شنقا بملابسه الداخليّة
هسبريس من الرباط
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 12:41

أعلنت إدارة السجن المحلي "تيفلت 2" أن السجين المسمى قيد حياته "أ.غ" أقدم على الانتحار شنقا؛ اليوم الخميس.

وأوضح بلاغ صادر عن إدارة السجن أن النزيل "أقدم على الانتحار باستعمال ملابسه الداخلية والسلم المخصص للصعود إلى الأسِرّة، في غفلة من الجميع؛ في حين لم تفلح المحاولات التي قام بها موظفو المؤسسة السجنية في إنقاذه".

وفق المصدر ذاته فإن السجين المعني بالواقة "كان معتقلا على ذمة الاعتقال الاحتياطي في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وسبق له أن قضى عقوبة سجنية في قضية مماثلة".

كما أشار بلاغ إدارة سجن "تيفلت 2" المحلي إلى قيامها بـ"إبلاغ النيابة العامة وذوي المعتقل بحادث الانتحار وفقا لما ينص عليه القانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - salama الخميس 18 أكتوبر 2018 - 12:56
بكل صراحة ... مبقيتش كنتيق بالروايات الرسمية .. من نهار قالك ناس الريف انفصالييين ..
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5
2 - Abdelhak الخميس 18 أكتوبر 2018 - 13:17
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبح الإنسان لا يدرك معنى ما يفعل.
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5
3 - فاروووق الخميس 18 أكتوبر 2018 - 13:27
كان قيد حياته ينتحر على ناس ابرياء
فليرحمه الله .لان الانتحار محرم عند الله ولا تقبل منه الرحمة
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