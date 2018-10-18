سجن "تيفلت 2": نزيل ينتحر شنقا بملابسه الداخليّة

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة السجن المحلي "تيفلت 2" أن السجين المسمى قيد حياته "أ.غ" أقدم على الانتحار شنقا؛ اليوم الخميس.

وأوضح بلاغ صادر عن إدارة السجن أن النزيل "أقدم على الانتحار باستعمال ملابسه الداخلية والسلم المخصص للصعود إلى الأسِرّة، في غفلة من الجميع؛ في حين لم تفلح المحاولات التي قام بها موظفو المؤسسة السجنية في إنقاذه".

وفق المصدر ذاته فإن السجين المعني بالواقة "كان معتقلا على ذمة الاعتقال الاحتياطي في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وسبق له أن قضى عقوبة سجنية في قضية مماثلة".

كما أشار بلاغ إدارة سجن "تيفلت 2" المحلي إلى قيامها بـ"إبلاغ النيابة العامة وذوي المعتقل بحادث الانتحار وفقا لما ينص عليه القانون".