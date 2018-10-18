مصرع راكبي دراجة نارية في حادث بمولاي يعقوب

رشيد الكويرتي من فاس

لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما على الفور في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين فاس وتاونات؛ وذلك على مستوى جماعة عين قنصرة التابعة لإقليم مولاي يعقوب.

وحسب مصادر هسبريس فإن هذا الحادث نجم عن اصطدام خطير وقع بين الدراجة النارية، التي كان يستقلها الضحيتان، وسيارة خفيفة لنقل البضائع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوة الاصطدام أدت إلى إصابة راكبي الدراجة النارية إصابات بليغة لم تترك لهما فرصة للنجاة.

جدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي لمولاي يعقوب فتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، بينما تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعهما للتشريح الطبي.