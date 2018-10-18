24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشريع الإجهاض في أكثر ولاية محافظة بأستراليا
- قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت
- مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة
- دي ميستورا يستقيل من منصبه أواخر الشهر المقبل
- الروتبي لاعب رجاوي يستعين بخدمات طبيب نفسي
المغرب يتقدم بنقطتين في مؤشر "دافوس" لأقوى اقتصادات العالم (5.00)
فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)
- اعمارة يُكسّر صمت الحكومة ويعد بمعالجة اختلالات "فاجعة بوقنادل" - (59)
- تدوينة "شهيدة الهجرة" تحبس ناشطا إعلاميا سنتين بمدينة تطوان - (57)
- إشراق .. طالبة ماستر أجهض "قطار الموت" فرحها بمستقبل باهر - (56)
- مقتل خاشقجي .. أمريكا تطلب من تركيا دليلا بالصوت والصورة - (51)
- تداعيات المقاطعة تواصل التأثير على معاملات "دانون" الفرنسية - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع راكبي دراجة نارية في حادث بمولاي يعقوب
لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما على الفور في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين فاس وتاونات؛ وذلك على مستوى جماعة عين قنصرة التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
وحسب مصادر هسبريس فإن هذا الحادث نجم عن اصطدام خطير وقع بين الدراجة النارية، التي كان يستقلها الضحيتان، وسيارة خفيفة لنقل البضائع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوة الاصطدام أدت إلى إصابة راكبي الدراجة النارية إصابات بليغة لم تترك لهما فرصة للنجاة.
جدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي لمولاي يعقوب فتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، بينما تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعهما للتشريح الطبي.