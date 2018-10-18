24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة (5.00)

  2. "أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف" (5.00)

  3. المغرب يتقدم بنقطتين في مؤشر "دافوس" لأقوى اقتصادات العالم (5.00)

  4. مغاربة يبحثون عن حفريات نادرة في الريصاني (5.00)

  5. فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مصرع راكبي دراجة نارية في حادث بمولاي يعقوب

مصرع راكبي دراجة نارية في حادث بمولاي يعقوب

مصرع راكبي دراجة نارية في حادث بمولاي يعقوب
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:34

لقي راكبا دراجة نارية مصرعهما على الفور في حادثة سير وقعت على الطريق الوطنية رقم 8، الرابطة بين فاس وتاونات؛ وذلك على مستوى جماعة عين قنصرة التابعة لإقليم مولاي يعقوب.

وحسب مصادر هسبريس فإن هذا الحادث نجم عن اصطدام خطير وقع بين الدراجة النارية، التي كان يستقلها الضحيتان، وسيارة خفيفة لنقل البضائع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوة الاصطدام أدت إلى إصابة راكبي الدراجة النارية إصابات بليغة لم تترك لهما فرصة للنجاة.

جدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي لمولاي يعقوب فتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، بينما تم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعهما للتشريح الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.