24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشريع الإجهاض في أكثر ولاية محافظة بأستراليا
- قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت
- مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة
- دي ميستورا يستقيل من منصبه أواخر الشهر المقبل
- الروتبي لاعب رجاوي يستعين بخدمات طبيب نفسي
المغرب يتقدم بنقطتين في مؤشر "دافوس" لأقوى اقتصادات العالم (5.00)
فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)
- مكتب السكك: مغالطات حول قطار بوقنادل تشوش على الرأي العام - (75)
- اعمارة يُكسّر صمت الحكومة ويعد بمعالجة اختلالات "فاجعة بوقنادل" - (59)
- تدوينة "شهيدة الهجرة" تحبس ناشطا إعلاميا سنتين بمدينة تطوان - (56)
- إشراق .. طالبة ماستر أجهض "قطار الموت" فرحها بمستقبل باهر - (55)
- مقتل خاشقجي .. أمريكا تطلب من تركيا دليلا بالصوت والصورة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني يتعهد بتحديد المسؤوليات بعد نتائج تحقيق "قطار بوقنادل"
تعهد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتحديد المسؤوليات في حادثة القطار التي وقعت أول أمس الثلاثاء عقب انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل بمدينة سلا.
وقال العثماني، اليوم الخميس، في أول تعليق له على الحادث الذي راح ضحيته سبعة قتلى وأصيب حوالي 125 بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة، ضمنهم سائق القطار، إن "القضاء يباشر هذا التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد المسؤوليات إذا اقتضى الحال"، مشيرا إلى التعليمات الملكية التي طالبت بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث.
ويأتي تفاعل رئيس الحكومة في وقت سبق أن أعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادث، موضحا أن مصالح الدرك الملكي ستستمع إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وسيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة.
العثماني وهو يؤكد في كلمته في المجلس الحكومي أن التحقيق جار من أجل تحديد المسؤوليات واستخلاص الدروس، أطلع أعضاء المجلس على الاتصال الذي جمعه بوزيري الداخلية والنقل والتجهيز اللذين كانا قد انتقلا إلى مكان الحادث بتكليف من الملك، معلنا أن هدفه كان الاطلاع على مختلف ملابسات الحادث ونتائجه.
"الحادث كان مفجعا لأنه تسبب في عدد من الضحايا والجرحى"، يقول رئيس الحكومة الذي ترحم على القتلى ودعا لذويهم بالصبر وتمنى للجرحى الشفاء، مشيدا بالتفاتة الملك الذي تقدم برسائل تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا المكلومة وأعطى تعليماته بالتكفل بالجرحى.
ونوّه رئيس الحكومة في هذا الصدد بجميع الأطر الطبية وعناصر الوقاية المدنية، الذين ساهموا في تقديم العلاجات الضرورية للجرحى، متقدما بشكره للمواطنين الذين أبانوا عن تعبئة وطنية وبادروا بالتبرع بالدم لفائدة جرحى الحادث، واصفا المغاربة بـ"المعدن الأصيل الذي يتضامن في وقت المحنة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
نتمنى أن يسفر التحقيق عن نتائج ملموسة، ونتمنى أكثر ألا يتكرر مثل هذا الحادث المؤلم. وتحية لكل المواطنين اللذين عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع الضحايا بأن بادروا إلى مد يد المساعدة كل من موقعه و حسب إمكانياته
لابد من تحديد المسؤوليات وتحمل كل واحد نتائج تقصيره وإهماله ونأمل أن يسفر التحقيق أيضا عن المطلوب، ولابد أيضا من جبر الضرر للجميع
يتعهد في كل شيء ولا يقدر على أي شيء ولن يقوم بأي شيء و لن يترك الكرسي حتى لو قامت القيامة
العتماني وزير ضعيف وليس مسؤول قوي ذو كلمة مسموعة ولن يعترف بذالك
يتعهد في وجود ألية لكي يخفض من سعر المحروقات ولم يفعل شيء
يتعهد في وجود فرص عمل لشباب ووجود الأستتمارات ولن يفعل شيء
يتعهد ويتعهد ويتعهد حتى الأعفاء أو الأنتخابات
بدأت أكره هذا البلد وأكره المغاربة وأكره نفسي معهم
بلد تأخد منا ولاتعطينا شيء
بلد أخدت منا مالنا و هناك من أخدت حتى حياته
مكتوب علينا أن نزداد فيها ونعيش فيها ونتعذب فيها ولن نستطيع الخروج منها سجن كبير الداخل أليه مفقود والخارج منه مولود
لله الأمر من قبل ومن بعد
نحن لنا علم بما جرى .. الفيل المدعو تي جي في اغرق مكتب السكك الحديدة بكلفة تفوق قدراته و قدرات المغرب.
في سبيل ذلك الفيل لم تتلق اعتمادات للقيام بالصيانة اللازمة للسكك و العربات ...
حالة القطارات تردت بشكل كبير منذ 2011 ... نصف الابواب الأوتوماتيكية لا تعمل .. لا توجد أية صيانة
ملحوظة .. حتى بداية العهد الجديد كانت تتوفر الدولة على شركة مخصصة لصناعة و صيانة المقطورات ... باعها جطو الشعبي ... و من بعد أصبح الشعبي من المغضوب عليهم فضاع المغرب و ضاع الشعبي.
هاد العهد الجديد غريب ... يسلب الدولة ادواتها الإنتاجية .. و يكبلها بمشاريع استيرادية جد مكلفة ( التي جي في ... محطة ورزازات الحرارية ) مقابل بيع الشركة الشريفة المقطورات و الشركة الوطنية الكيمياء و الالكتروليز مثلا الشعبي ) و من بعد يتساءل اين الثروة ؟
الثروة أحدها كبار المستوردين مثل مالك مرجان