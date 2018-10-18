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الرئيسية | حوادث | العثماني يتعهد بتحديد المسؤوليات بعد نتائج تحقيق "قطار بوقنادل"

العثماني يتعهد بتحديد المسؤوليات بعد نتائج تحقيق "قطار بوقنادل"

العثماني يتعهد بتحديد المسؤوليات بعد نتائج تحقيق "قطار بوقنادل"
هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:24

تعهد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بتحديد المسؤوليات في حادثة القطار التي وقعت أول أمس الثلاثاء عقب انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل بمدينة سلا.

وقال العثماني، اليوم الخميس، في أول تعليق له على الحادث الذي راح ضحيته سبعة قتلى وأصيب حوالي 125 بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة، ضمنهم سائق القطار، إن "القضاء يباشر هذا التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد المسؤوليات إذا اقتضى الحال"، مشيرا إلى التعليمات الملكية التي طالبت بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث.

ويأتي تفاعل رئيس الحكومة في وقت سبق أن أعلن فيه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عن فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادث، موضحا أن مصالح الدرك الملكي ستستمع إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وسيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة.

العثماني وهو يؤكد في كلمته في المجلس الحكومي أن التحقيق جار من أجل تحديد المسؤوليات واستخلاص الدروس، أطلع أعضاء المجلس على الاتصال الذي جمعه بوزيري الداخلية والنقل والتجهيز اللذين كانا قد انتقلا إلى مكان الحادث بتكليف من الملك، معلنا أن هدفه كان الاطلاع على مختلف ملابسات الحادث ونتائجه.

"الحادث كان مفجعا لأنه تسبب في عدد من الضحايا والجرحى"، يقول رئيس الحكومة الذي ترحم على القتلى ودعا لذويهم بالصبر وتمنى للجرحى الشفاء، مشيدا بالتفاتة الملك الذي تقدم برسائل تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا المكلومة وأعطى تعليماته بالتكفل بالجرحى.

ونوّه رئيس الحكومة في هذا الصدد بجميع الأطر الطبية وعناصر الوقاية المدنية، الذين ساهموا في تقديم العلاجات الضرورية للجرحى، متقدما بشكره للمواطنين الذين أبانوا عن تعبئة وطنية وبادروا بالتبرع بالدم لفائدة جرحى الحادث، واصفا المغاربة بـ"المعدن الأصيل الذي يتضامن في وقت المحنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - rachida الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:32
سينضاف الى تقارير جطو ولن يكون الا كما تعودنا سلة المهملات ويستمر طحن السعب .
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2 - وطني الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:34
رحم الله الضحايا
نتمنى أن يسفر التحقيق عن نتائج ملموسة، ونتمنى أكثر ألا يتكرر مثل هذا الحادث المؤلم. وتحية لكل المواطنين اللذين عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع الضحايا بأن بادروا إلى مد يد المساعدة كل من موقعه و حسب إمكانياته
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3 - ابن طنجة الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:39
المسؤول الأول عن الحادثة المأساوية للقطار الذي خرج عن سكة الحديد وخلف عشرات القتلى هو المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية يجب فتح تحقيق في اختلالات والفساد الذي يعرفه المكتب للسكك بالمغرب وإقالة مديرها ومحاسبته قبله عرفت طنجة العام الماضي فاجعة اصطدام سيارة النقل المزدوج بالقطار وأدى إلى قتلى وجرحى ولم نسمع أي تحقيق ومن كان السبب في هذه الحوادث المميتة
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4 - لله الأمر من قبل ومن بعد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:40
نسأل الله أن يتغمد القتلى بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المعطوبين ويثيبهم عن هذا المصاب الجلل. لله الأمر من قبل ومن بعد.
لابد من تحديد المسؤوليات وتحمل كل واحد نتائج تقصيره وإهماله ونأمل أن يسفر التحقيق أيضا عن المطلوب، ولابد أيضا من جبر الضرر للجميع
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5 - الوطنية الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:41
المغاربة معدن اصيل يهبون وقت المحنة ولكن حكومتكم تستثنى من ذلك لانكم السبب في مجموعة من الازمات وهذه واحدة منها لان تحرك القطار كان بالامكان توقيفه لحين التحقق ممن تسبب في ازهاق روح الشرطي والممرض والطالب ووو . فالمتسبب الاول والاخير هو لخليع الذي يهدر الاموال الطائلة لبناء وهدم المحطات دون ان يعير انتباها للسكك وتآكل القطارات لا تلهونا لا تكذبوا على الدقون سئمنا من مراوغاتكم . الشعب وعى أسي العثماني ما بقى ينفع معاه طبيب نفساني
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6 - امازيغ سوسي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:42
اقسم بالله انه لن يفعل شيءا . مسكنات و مهدءات ومحاولة الظهور بمظهر الشخص المسؤول و الديموقراطي و الجدي لا اقل ولا اكثر والايام بيننا .
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7 - فؤاد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:43
في كندا وبعد انحراف القاطرة المحملة بالبترول في مدينة ميكانتيك والذي اشعلت النيران في المدينة بكاملها. قامت الدنيا ولم تقعد استقال من استقال وحكم من حكم. وكانت المحاكمات تذاع بالتفاصيل في التلفزيون يا ريت تتعلموا سيدي الوزير من الطريقة التي توبعت بها القضية وقد كنت من المشتغلين في قسم الاخبار في التلفزيون الكندي وتابعت عن قرب المحاكمة الشهيرة. كندا من البلدان التي تعتبر ان كرامة الانسان هي فوق كل اعتبار. لا يهمها سير عندو قلو سايفطك السي جطو.
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8 - حزين الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:43
نسأل الله أن يوفقكم في تحديد المسؤول الحقيقي عن الحادث الأليم ومحلسبته وأن يرحم أخواننا الذين لبوا نداء ربهم وأن يعجل بشفاء المصابين. حزنا كثيرا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون
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9 - بوحلة ستي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:44
سئمنا تكرار المكرر لألفاظك السلبية . لن تفعل شيئا حتى وإن كشفت الحقيقة وظهر الحق .
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10 - خلاصة القول الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:44
العتماني حبر على ورق كلام لايقدم ولا يؤخر كما الباقي

يتعهد في كل شيء ولا يقدر على أي شيء ولن يقوم بأي شيء و لن يترك الكرسي حتى لو قامت القيامة

العتماني وزير ضعيف وليس مسؤول قوي ذو كلمة مسموعة ولن يعترف بذالك

يتعهد في وجود ألية لكي يخفض من سعر المحروقات ولم يفعل شيء
يتعهد في وجود فرص عمل لشباب ووجود الأستتمارات ولن يفعل شيء
يتعهد ويتعهد ويتعهد حتى الأعفاء أو الأنتخابات

بدأت أكره هذا البلد وأكره المغاربة وأكره نفسي معهم
بلد تأخد منا ولاتعطينا شيء
بلد أخدت منا مالنا و هناك من أخدت حتى حياته

مكتوب علينا أن نزداد فيها ونعيش فيها ونتعذب فيها ولن نستطيع الخروج منها سجن كبير الداخل أليه مفقود والخارج منه مولود

لله الأمر من قبل ومن بعد
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11 - يوسف عزوز الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:44
نحن لا نحتاج انتظار تقرير خيالي
نحن لنا علم بما جرى .. الفيل المدعو تي جي في اغرق مكتب السكك الحديدة بكلفة تفوق قدراته و قدرات المغرب.
في سبيل ذلك الفيل لم تتلق اعتمادات للقيام بالصيانة اللازمة للسكك و العربات ...
حالة القطارات تردت بشكل كبير منذ 2011 ... نصف الابواب الأوتوماتيكية لا تعمل .. لا توجد أية صيانة

ملحوظة .. حتى بداية العهد الجديد كانت تتوفر الدولة على شركة مخصصة لصناعة و صيانة المقطورات ... باعها جطو الشعبي ... و من بعد أصبح الشعبي من المغضوب عليهم فضاع المغرب و ضاع الشعبي.

هاد العهد الجديد غريب ... يسلب الدولة ادواتها الإنتاجية .. و يكبلها بمشاريع استيرادية جد مكلفة ( التي جي في ... محطة ورزازات الحرارية ) مقابل بيع الشركة الشريفة المقطورات و الشركة الوطنية الكيمياء و الالكتروليز مثلا الشعبي ) و من بعد يتساءل اين الثروة ؟
الثروة أحدها كبار المستوردين مثل مالك مرجان
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12 - H MEN الخميس 18 أكتوبر 2018 - 15:44
اخر حادث قبل هذا وقع في 1993 ما يبرز ان المغرب ليس كمصر والهند حيث تكثر حوادث القطارات
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