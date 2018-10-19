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الرئيسية | حوادث | سرقة سائح بالعنف تورط مشتبها فيه بمراكش

سرقة سائح بالعنف تورط مشتبها فيه بمراكش

سرقة سائح بالعنف تورط مشتبها فيه بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:40

أوقفت عناصر الدائرة 22 بالمنطقة الأمنية باب دكالة التابعة لولاية أمن مراكش، شخصا في حالة تلبس بمحاولة السرقة بحي جليز.

وقالت مصادر أمنية إن "الموقوف من أصحاب السوابق القضائية في مجال السرقة المقرونة بالعنف والتهديد بالسلاح الأبيض"، مضيفة أنه "كان محط رصد ومراقبة دقيقة بعدما حامت الشكوك حول مدى تورطه في شأن شكاية سجلها سائح أجنبي لدى الدائرة نفسها بخصوص سرقة بالعنف تعرض لها من طرف جان مجهول".

وأوردت المصادر نفسها أن أوصاف الموقوف جاءت مطابقة للأوصاف التي سجلتها الشرطة بعد توصلها بالشكاية المذكورة، مشيرة إلى أن "الأجنبي أكدها بعد عرض ظنينين أمامه؛ إذ تعرف على الجاني بشكل سريع".

وقد أحيل الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بباب الخميس بمراكش من أجل تعميق البحث، في أفق تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

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