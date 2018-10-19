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الرئيسية | حوادث | الدرك يحجز سيارة محملة بالكيف ضواحي المحمدية

الدرك يحجز سيارة محملة بالكيف ضواحي المحمدية

الدرك يحجز سيارة محملة بالكيف ضواحي المحمدية
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 05:10

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسيدي موسى، بتعاون مع الدرك الملكي بزناتة، ضواحي مدينة المحمدية، من توقيف سيارة محملة بالمخدرات.

وبحسب مصادر من الدرك الملكي، فإن السيارة (سطافيط) التي كانت تسير بالطريق الوطنية رقم 9، جرى ضبطها من طرف مصالح الدرك بسيدي موسى بتعاون مع درك زناتة، فيما لاذ السائق وشخص آخر بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر نفسها أن السائق ومرافقه بعدما عاينا رجال الدرك الملكي على مقربة من مطار تيط مليل، عملا على تغيير الوجهة؛ ما دفع بالعناصر الدركية إلى التنسيق مع نظيرتها بزناتة ونصب كمين للمعنيين بالأمر، غير أنهما تمكنا من الفرار تاركين السيارة المحملة بالمخدرات.

وأوضحت مصادرنا أن السيارة كانت تحمل ترقيما لإحدى الدول الأوروبية، وبداخلها ما يزيد عن 10 أكياس كبيرة من "الكيف" و"طابا".

وما يزال البحث جاريا من طرف مصالح الدرك الملكي بالمحمدية من أجل التوصل إلى هوية السائق والشخص المرافق له، لاعتقالهما وإحالتهما على النيابة المختصة.

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