24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف" (5.00)

  2. مغاربة يبحثون عن حفريات نادرة في الريصاني (5.00)

  3. فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)

  4. تصنيف يرصد غياب معاهد مرموقة لتكوين الأساتذة في المغرب (5.00)

  5. لورنس: الاستبداد تغطيه مفاهيم رائجة ومفكرون يسدون خدمات للهمجية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 54 مرشحا للهجرة بالسعيدية

البحرية الملكية تنقذ 54 مرشحا للهجرة بالسعيدية

البحرية الملكية تنقذ 54 مرشحا للهجرة بالسعيدية
هسبريس - و.م.ع
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 20:13

علم من مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بالمياه الإقليمية المغربية، قدمت اليوم الخميس بعرض ساحل مدينة السعيدية، المساعدة لقارب كان في وضعية صعبة على متنه 54 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل جميع المرشحين للهجرة غير الشرعية سالمين إلى ميناء الناظور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.