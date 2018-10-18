البحرية الملكية تنقذ 54 مرشحا للهجرة بالسعيدية

هسبريس - و.م.ع

علم من مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بالمياه الإقليمية المغربية، قدمت اليوم الخميس بعرض ساحل مدينة السعيدية، المساعدة لقارب كان في وضعية صعبة على متنه 54 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل جميع المرشحين للهجرة غير الشرعية سالمين إلى ميناء الناظور.