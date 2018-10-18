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كُتّاب وآراء
إصابات في مواجهات بين الرحل وسكان إدوسكا
وثّقت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالات اقتياد أشخاص من سكان منطقة إدوسكا، بضواحي إقليم تارودانت، وتعريضهم للتعنيف، وتجريدهم من الملابس من قبل ملثّمين، قيل في التعاليق المرافقة لتلك المقاطع إنهم من الرعاة الرحل. كما انتشرت عبر تطبيق التراسل الفوري مقاطع صوتية لرجال ونساء يطالبون بـ"التدخل لتحرير أبناء المنطقة من أيدي الرحل".
عادل أداسكو، وهو فاعل جمعوي بالمنطقة، قال في اتصال أجرته معه هسبريس، إن "أربعة شبان من الجماعة الترابية تومليلين كانوا هدفا للرعاة الرحل، حيث تم تعريضهم للترهيب وللتعذيب الجسدي والنفسي، مصحوب بتوثيق الفاعلين لأفعالهم الإجرامية بواسطة كاميرا هاتف نقّال".
وأوضح الفاعل الجمعوي أن "الوضع في إدوسكا بات لا يطاق، فبعد استباحة ممتلكات السكان ومستغلاتهم الزراعية وأشجار اللوز والأركان، جاء الدور على المواطنين، الذين يعيشون اليوم حالة من الهلع جراء استهداف سلامتهم الجسدية، على غرار ما شهدته المنطقة يوم أمس".
وحمّل المتحدّث المسؤولية "لما يحصل لأبناء إدوسكا أوفلا من قمع وترهيب وتعذيب" للسلطات المحلية والمنتخبين لـ"عدم تفعيلهم أي تدخّل من أجل تخليص الشباب من أيدي الرحل، الذين يستمرون في اغتصاب أراضي السكان وممتلكاتهم". وأضاف "سبق لنا أن حذّرنا المسؤولين من مغبة التأخر في حلحلة ملف الرعي الجائر، مما سيجعل السكان في مواجهة مباشرة مع الرحل".