24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف" (5.00)

  2. مغاربة يبحثون عن حفريات نادرة في الريصاني (5.00)

  3. فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)

  4. تصنيف يرصد غياب معاهد مرموقة لتكوين الأساتذة في المغرب (5.00)

  5. لورنس: الاستبداد تغطيه مفاهيم رائجة ومفكرون يسدون خدمات للهمجية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إصابات في مواجهات بين الرحل وسكان إدوسكا

إصابات في مواجهات بين الرحل وسكان إدوسكا

إصابات في مواجهات بين الرحل وسكان إدوسكا
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:01

وثّقت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حالات اقتياد أشخاص من سكان منطقة إدوسكا، بضواحي إقليم تارودانت، وتعريضهم للتعنيف، وتجريدهم من الملابس من قبل ملثّمين، قيل في التعاليق المرافقة لتلك المقاطع إنهم من الرعاة الرحل. كما انتشرت عبر تطبيق التراسل الفوري مقاطع صوتية لرجال ونساء يطالبون بـ"التدخل لتحرير أبناء المنطقة من أيدي الرحل".

عادل أداسكو، وهو فاعل جمعوي بالمنطقة، قال في اتصال أجرته معه هسبريس، إن "أربعة شبان من الجماعة الترابية تومليلين كانوا هدفا للرعاة الرحل، حيث تم تعريضهم للترهيب وللتعذيب الجسدي والنفسي، مصحوب بتوثيق الفاعلين لأفعالهم الإجرامية بواسطة كاميرا هاتف نقّال".

وأوضح الفاعل الجمعوي أن "الوضع في إدوسكا بات لا يطاق، فبعد استباحة ممتلكات السكان ومستغلاتهم الزراعية وأشجار اللوز والأركان، جاء الدور على المواطنين، الذين يعيشون اليوم حالة من الهلع جراء استهداف سلامتهم الجسدية، على غرار ما شهدته المنطقة يوم أمس".

وحمّل المتحدّث المسؤولية "لما يحصل لأبناء إدوسكا أوفلا من قمع وترهيب وتعذيب" للسلطات المحلية والمنتخبين لـ"عدم تفعيلهم أي تدخّل من أجل تخليص الشباب من أيدي الرحل، الذين يستمرون في اغتصاب أراضي السكان وممتلكاتهم". وأضاف "سبق لنا أن حذّرنا المسؤولين من مغبة التأخر في حلحلة ملف الرعي الجائر، مما سيجعل السكان في مواجهة مباشرة مع الرحل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حلالة 59 الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:19
و هنا تتجلى دينامية وزير الفلاحة. حيث يقتتل الرعاة المساكين و الفلاحين الضعاف الصغار. بينما الأراضي تفوت لمناصري الوزير الوصي و أبناء المتملقين إضافة للمساعدات الهامة و هذه هي نتائج المخطط الأخضر و ما حققه. و لطالما شهدنا مثل هذه المنازعات في البوادي غير أن الوزير الوصي يحل لهم المشاكل باعطاءهم الضهر و يبحث عن تصفيقات متملقيه في المدن و ليس في البوادي. وزير فلاحة و لم يتفقد القرى الى في الحملة الانتخابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - حسين عمري الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:32
ما لم يقله التقرير عن مستبيحي اراضي ادوسكا افلا والذين اتلفوا المحاصيل الزراعية على قلتها..هم رعاة بابلهز ومعزهم.مستقون بالسلطة المحلية التي لاتحرك ساكنا امام تجبر هؤلاء الرعاة الذين ولانتمائهم القبلي بتمتعون بامتياز غض الطرف عن اعتداءاتهم.على ساكنة المنطقة المسالمين. هل دخل المغرب عهد السيبة من جديد..عندما يتعلق الامر لحراك شعبي نرى انواعا من القوات العمومية متاهبة لقمع المحتجين وعندما يتعلق الامر بحماية مواطنين وممتلاكاتهم لا يظهر لهذه القوة اثر...الحا كمون يتحدثون عن سيادة القانون والا احد فوقه. ...لكن الواقع يبيبن ان المغرب فعلا استثناء..القوات العمومية والمخزن حاضر عندما يتعلق بالمطالبة من طرف الشعب بحق من حقوقه الدستورية. وغائبة عندما يتعلق الامر بأستفواء فئة ونشر الرعب بين ساكنة منطقة ..واحتاز مواطنين وتصويرهم في تحد "للمخزن" إنهوالعبث في زمان العبث في بلاد العبث من طرف حكام العبث.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - mohammed الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:37
le polisario est entrain de se balader librement au Maroc,car on est gouverne par des laches. il faut que les marocains soient des vrais hommes et detruit ces traitres.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - souta rah الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:47
وجب تاديب هده الكلاب الضالة، لقد عتوا عتوا كبيرا، لا افهم لمادا لا يتدخل ابناء المنطقة ، بالقوة ما دام ان السلطات تغض الطرف عن اجرامهم ولتكن فوضى كما ارادها المسؤولون...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Moussa الخميس 18 أكتوبر 2018 - 21:48
Where is the police that supposed to protect the citizens from these criminals?????? Or is it that these poor villagers don’t count nor deserve descent protection????those criminals invaded those villages with zero rights, and are abusing and trespassing and no one seems to care !!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.