مشتغلون بقنصلية بوردو يطالبون بتحسين وضعيتهم

أيوب صدور

عبر عدد من المشتغلين بالقنصلية المغربية ببوردو الفرنسية عن استيائهم من ظروف العمل التي صاروا يتخبطون فيها أثناء ممارستهم عملهم، من خلال حمل شارة احتجاج، الخميس، مع تأمين العمل في خطوة تروم إلى المطالبة بتحسين وضعيتهم وظروف اشتغالهم، ملوحين بإمكانية التصعيد لتحقيق مطالبهم.

واستنكر المتضررون، في رسالة موجهة إلى زهير جبرالي، القنصل العام للمملكة المغربية، سياسة التجاهل التي يتم نهجها مع مراسلاتهم وشكاياتهم، التي كانت آخرها في 28 من مارس المنصرم، وكانت تهدف إلى لفت انتباه المسؤولين إلى الوضعية الصعبة، وتدني ظروف وشروط العمل، والمطالبة بفتح قنوات الحوار، وتحسين ظروف العمل، والرفع من الأداء المهني لفائدة أبناء الجالية المغربية بالخارج، وفق تعبير الشكاية.

وأشارت الشكاية ذاتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى تغاضي المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون عن الملف المطلبي لهذه الفئة المرافقة للدبلوماسيين، رغم مراسلتها في مناسبات عدة، ودون أن تجد هاته المطالب طريقها إلى التسوية، على حد تعبير المتضررين.

ويطالب المتعاقدون مع المرفق الدبلوماسي بتحسين الأجور بشكل يتناسب وغلاء المعيشة بفرنسا مقارنة بباقي دول العالم، ووضع خطة مهنية للترقي تتيح لهم فرصة التدرج والارتقاء في السلم المهني، مشيرين إلى أن هذه الفئة تشتغل بتفان في سبيل تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنخرطة في هذا الورش تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، تضيف الشكاية.