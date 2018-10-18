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كُتّاب وآراء
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الشهود "يحسمون" ملف اتهام لمجرد بالاغتصاب
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:05
من المرتقب أن يحضر الشهود إلى جلسة غد الجمعة في ملف اتهام المطرب المغربي المعروف سعد لمجرد.
واستدعت محكمة دراغونيان في سان تروبي جنوب فرنسا عددا من الشهود للحضور غدا أمام المحكمة، قصد الإدلاء بإفاداتهم في ما عاينوه بشأن اتهام فتاة فرنسية لصاحب أغنية "المعلم" من تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.
وأوردت مصادر إعلامية عديدة أن لمجرد يعاني من اكتئاب نفسي داخل السجن الذي أودع فيه قبل أسابيع خلت، فيما قد ترتفع معنوياته بفضل حضور أسرته الصغيرة إلى جانبه غدا في جلسة المحكمة في حال انعقادها كما تقرر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - saido الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:19
المجرد المجرد من الاخلاق .. كما قال احد الاعلاميين الكويتيين
2 - سلطان المغربي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:19
الله يدير اللي فيهاالخير للجميع والله ينصر الحق
3 - ما نعرف الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:19
الى كان مظلوم الله يطلق سراحو و الى كان داير علاش راه القانون فوق الجميع
تعليق غير لائق
120
4 - أرض الله الواسعة الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:20
أنا ماشي ساهل..... أنا واعر !!!
تعليق غير لائق
-10
5 - الوطنية الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:25
غير لا ما بغاش يتصاب بالاكتئاب كل مرة وحدة . هذ الشي متعمد ولا حقيقة خاصوا حل النصارى ما معاهم لعب الله يكون ف عون ديك لميمة نزهة
6 - المهاجر الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:35
مهما دافعنا عن سعد كونه مضلوم وأنه ضحية مافيا خطيرة في الابتزاز بواسطة فتيات الليل. ...لكن يبقى أن سعد كدلك مذنب وهو من أعطى لهم الفرصة. ..انسان عاقل له سراح مؤقت وقريب من الحرية والعودة يترك باريس ولا بخبر أحدا حتى محاميه ويذهب خفية إلى جنوب فرنسا للسهر والأخير يصعد مع فتاة لا يعرفها حق المعرفة ويعود لنفس السيناريو الأول ....ماهدا يا سعد ماهدا. .....سعد لازم عليه يدير حراس شخصيون دو تقة ...ولازم يبذل الطاقم الفني ..ولازم يدخل ن أطيل هو عائلته في غرفة واحدة في ايد بلد سافر له ....ولازم يكون دكي جدا ...
7 - فرحات الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:35
انها العدالة الفرنسية صارمة في أحكامها وليس هناك موطئ قدم للزبونية ومجرد من العاطفة .وسوف يتم إصدار حكم بالمؤاخدة أن تبث تورطه في الاغتصاب . بالبرأة . ان كان فعلا بريئا وهذا الأخير قد يكون مستبعدا la justice est aveugle
8 - متتبع الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:36
الله يطلق سراحه . والقضاء الفرنسي مستقل وعادل . وعلى الشباب ان يسفيدوا من ورطة المعلم . الاخلاق الاخلاق الاخلاق . اياكم والابتعاد عن الصلاة فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر .
9 - برائة مؤكدة منا الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:41
اخواني المغاربة غدا سينطق الحق ببرائة المجرد من التهمة الملفقة الثقيلة, وانا على يقين من دلك لانني اثق ثقة عمياء في دولتي التي دفعت الغالي والنفيس للمحامي الكبير لانها تثق في برائته وبالفعل ثم اطلاق صراحه حينها وعاد غانما للمغرب. واقول ان تكرار الاتهام انما هو مدبر والمغرب يساند المجرد بملايين الاوروات ليفرج عن الغالي وجوهرة الغناء.
تعليق غير لائق
-41
10 - fan الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:44
A l'oeuvre on connaît l'artiste. Saad est un être humain comme nous, nous avons de la compassion pour toute personne retenue à tort. Au cas où sa culpabilité est prouvée, hé bien il n'a qu'à payer sa dette en vers la société, peut importe qui il est. Strauss khan, l'ex patron du FMI s'est vraiment fait malmené par la justice américaine dans un cas pareil. La justice est aveugle dans les pays démocratiques!!!!?
11 - الهاشمي كولميمة الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:44
قضية المجرد متجاوزة بالمقارنة مع ما نعيشه اليوم من أزمات...و لكن المال السهل هذه إحدى نتائجه.في رمشة عين أصبح مليارديا...المهم الكلمة للقضاء.اللهم ارزق والديه الصبر. و التحمل.
12 - مغربية حرة الخميس 18 أكتوبر 2018 - 22:53
الا كان مظلوم الله يطلق سراحه والا كان ظالم راه القانون كاين بقاو فيا غير وليديه الله يسمعهم خبار الخير
13 - كمال الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:03
نطالب بارجاع كل الاوسمة لأنه لا يستحقه تماما
14 - خالد الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:03
القضاء الفرنسي و ما أدراك ما القضاء الفرنسي لذلك لا أشك في نزاهته و لا أعتقد أنه يتهم الناس بدون أدلة قوية.
15 - momocher الخميس 18 أكتوبر 2018 - 23:05
القضاء الفرنسي نزيه ولا أحد يعلو فوق القانون والأيام القادمة ستؤكد هذا على كل حال وكمغربي اتمنى صادقا أن يكون بريئا تحياتي
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