الشهود "يحسمون" ملف اتهام لمجرد بالاغتصاب

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يحضر الشهود إلى جلسة غد الجمعة في ملف اتهام المطرب المغربي المعروف سعد لمجرد.

واستدعت محكمة دراغونيان في سان تروبي جنوب فرنسا عددا من الشهود للحضور غدا أمام المحكمة، قصد الإدلاء بإفاداتهم في ما عاينوه بشأن اتهام فتاة فرنسية لصاحب أغنية "المعلم" من تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وأوردت مصادر إعلامية عديدة أن لمجرد يعاني من اكتئاب نفسي داخل السجن الذي أودع فيه قبل أسابيع خلت، فيما قد ترتفع معنوياته بفضل حضور أسرته الصغيرة إلى جانبه غدا في جلسة المحكمة في حال انعقادها كما تقرر.