تلميذات يشتكين "الجوع" بدار الطالب في بولمان

رشيد الكويرتي من فاس

اشتكت تلميذات نزيلات بدار الطالب المرس بإقليم بولمان، في تسجيل صوتي، توصلت به هسبريس، من نقص التغذية المقدمة لهن داخل هذه المؤسسة الاجتماعية، التي تؤوي 72 تلميذة، مشيرات إلى أنه يتم الاكتفاء بإعطائهن ربع خبزة في وجبة الفطور ووجبة العشاء لا يكفيهن لسد رمقهن.

وأوضحت التلميذات المتحدثات في التسجيل الصوتي أن ما يزيد من معاناتهن مع الجوع، الذي أكدن أنه يؤثر على تحصيلهن الدراسي، حرمانهن من شراء الخبز أو التزود بمواد غذائية داعمة من منازلهن، مشيرات إلى أن المسؤولين هددوا كل من لم يحترم هذا القرار بالطرد من المؤسسة.

وكشفت التلميذات في تسجيلهن الصوتي، الذي بحن من خلاله للمستشارة الجماعية نعيمة أوبابا بمعاناتهن، أنه يفرض عليهن القيام بعملية تنظيف المؤسسة دون مراعاة التزاماتهن الدراسية، مبرزات أنه يتم تهديدهن بالعقاب في حالة عدم التزامهن بتنفيذ هذا القرار.

إلى ذلك، قالت نعيمة أوبابا، العضو بالمجلس المحلي لجماعة المرس، في تصريح لهسبريس، إنها استقت شهادات معاناة نزيلات دار الطالب بالمرس، الأربعاء، بمناسبة زيارة لجنة مختلطة للمؤسسة، مبرزة أن اعترافاتهن جاءت بشكل عفوي ودون توجيه منها لهن.

من جانبها، قالت أمينة أجرد، رئيسة الجمعية الخيرية المسؤولة عن تسيير دار الطالب بجماعة المرس، إن هذه المؤسسة توفر لنزيلاتها ربع خبزة في وجبة الفطور، ونصف خبزة في وجبة الغداء، وربع خبزة في وجبة العشاء، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفة أنه جرت العادة أن يتم تمكين النزيلات من قطع خبز إضافية إذا ما طالبن بذلك.

وأكدت أجرد، في تصريح لهسبريس، أنه بدءا من يوم الاثنين الأخير تم وقف تمكين التلميذات من الخبز الإضافي في وجبة العشاء كإجراء تأديبي من طرف مسيري دار الطالب بسبب تخلص التلميذات من قطع الخبز بالمراحيض وغرف النوم، حسب قولها. وأضافت أن المستشارة المذكورة اكتفت فقط بتسجيل تصريحات لتلميذات يتحدرن من الدوار الذي تمثله داخل المجلس الجماعي.