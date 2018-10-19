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الرئيسية | حوادث | رصاص أمني يوقف متورطا في جريمة قتل بالمحمدية

رصاص أمني يوقف متورطا في جريمة قتل بالمحمدية

رصاص أمني يوقف متورطا في جريمة قتل بالمحمدية
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 00:01

اضطر شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، مساء الخميس، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة موظفي الشرطة والمواطنين لتهديدات خطيرة بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة تدخلت لتوقيف المعني بالأمر الذي تم التبليغ عنه من طرف مجموعة من المواطنين، بعد الاشتباه في تورطه في قضية قتل عمد بضواحي مدينة المحمدية، حيث ثم توقيفه ومعاينة أعضاء من جثة تم التمثيل بها، بينما لازالت المعاينات متواصلة لتحديد مسرح الجريمة المفترض، وتشخيص هوية الضحية، والكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الجريمة .

وأضاف المصدر أنه تم اخضاع المشتبه فيه، الذي تم توقيفه في حالة غير طبيعية، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية .

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