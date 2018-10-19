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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة عامل في مجمع الفوسفاط بخريبكة

العثور على جثة عامل في مجمع الفوسفاط بخريبكة

العثور على جثة عامل في مجمع الفوسفاط بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:05

عُثر في الساعات الأولى من صباح اليوم على جثة أحد عمّال المداومة بورش "المرح لحرش" التابع للمجمع الشريف للفوسفاط ضواحي خريبكة، ما أثار استنفار مسؤولين بالمجمع وممثلين عن السلطات المحلية والقضائية والدرك الملكي.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الهالك يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، وكان يزاول قيد حياته مهام المداومة الليلية بأوراش المجمع الشريف للفوسفاط، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة داخل قاعة مخصصة للصلاة.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثة على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

مصادر الجريدة أكّدت أن "المعاينة الأولية التي أجريت على الجثة تشير إلى أن الوفاة طبيعية، لكن ذلك لم يمنع مصالح الدرك الملكي من فتح تحقيق حول الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات الوفاة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hamza الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:14
صباح يوم الجمعة و في قاعة مخصصة للصلاة رحمك الله يا اخي و اللهم احسن خاتمتنا كما احسنت خاتمته، المرجو من المسؤولين عن المجمع القيام بمبادرة لعائلته الصغيرة اذا وجدت ففقدان المعيل ليس بالسهل.
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2 - حيران الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 15:49
تقبله الله عنده قبولا حسنا يارب اللهم أختم بالصالحات أعمالنا وصل وسلم على نبينا محمد
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