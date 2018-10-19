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الرئيسية | حوادث | فيديو يوقع بتاجر مخدرات في قبضة أمن البيضاء

فيديو يوقع بتاجر مخدرات في قبضة أمن البيضاء

فيديو يوقع بتاجر مخدرات في قبضة أمن البيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:45

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء شخصا كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت وهو مكبل اليدين، في قضية تتعلق بتصفية الحسابات بين أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات.

ووفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن تفاعلت بسرعة مع شريط الفيديو المنشور، وتمكنت من تشخيص هوية الضحية الذي اتضح أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات، كما تم تحديد هويات مرتكبي أفعال الاحتجاز والاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعني بالأمر بسبب خلافات بينهم حول الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف الضحية الذي ظهر في الشريط بناءً على مذكرة البحث السابقة الصادرة في حقه، كما أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت بمنزله بمنطقة عين حرودة بضواحي الدار البيضاء عن حجز 30 غراما من مخدر الكوكايين، وميزان كهربائي، وثلاثة سكاكين، علاوة على ضبط سيدة برفقته يشتبه في ارتباطها بأنشطته الإجرامية.

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