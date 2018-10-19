صورة بزي الشرطة تتسبب في إيقاف سيدة بوجدة

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس الخميس، سيدة من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بارتداء زي نظامي خاص بوظيفة عمومية بشكل علني وبغير حق والتقاط صور خليعة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيها "كانت قد التقطت لها صورا فوتوغرافية وهي ترتدي زيا نظاميا خاصا بشرطي يعمل بمدينة السعيدية، أثناء قيامها بأشغال التنظيف بمنزل المعني بالأمر خلال فصل الصيف المنصرم، وذلك قبل أن تفقد هاتفها ويتم نشر تلك الصور مشفوعة بصور أخرى تظهرها في وضعيات مخلة بالحياء كانت قد وثقتها في منزلها الشخصي وفي أوقات مختلفة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها، البالغة من العمر 24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاستماع إلى الشرطي الذي ارتدت المعنية بالأمر زيه الوظيفي، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.