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الرئيسية | حوادث | صورة بزي الشرطة تتسبب في إيقاف سيدة بوجدة

صورة بزي الشرطة تتسبب في إيقاف سيدة بوجدة

صورة بزي الشرطة تتسبب في إيقاف سيدة بوجدة
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:10

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، أمس الخميس، سيدة من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بارتداء زي نظامي خاص بوظيفة عمومية بشكل علني وبغير حق والتقاط صور خليعة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيها "كانت قد التقطت لها صورا فوتوغرافية وهي ترتدي زيا نظاميا خاصا بشرطي يعمل بمدينة السعيدية، أثناء قيامها بأشغال التنظيف بمنزل المعني بالأمر خلال فصل الصيف المنصرم، وذلك قبل أن تفقد هاتفها ويتم نشر تلك الصور مشفوعة بصور أخرى تظهرها في وضعيات مخلة بالحياء كانت قد وثقتها في منزلها الشخصي وفي أوقات مختلفة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها، البالغة من العمر 24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاستماع إلى الشرطي الذي ارتدت المعنية بالأمر زيه الوظيفي، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - tfoo الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:44
هادي هي اللي خاصها التجنيد الاجباري باش تولي تكره الكسوة و اللي يجي منها
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3
2 - rachid الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:44
كانت تقوم بعملية التنظيف.؟؟؟؟؟؟!!!!!! الله اعلم.
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1
3 - عبدالمجيد الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:47
يجب أن يعاقب الشرطي أيضا ، الزي العسكري لايجب أن يضع في المتناول حيث يخبأ في خزانة محكمة الإغلاق شأنه شأن المسدس
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2
4 - abd الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:49
ديرو بين قوسين هاديك أثناء تنضيف بيت المعني بالأمر لأن 24 سنة محال لتخدم ديك الخدمة
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-1
5 - Mohammed الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 18:57
"كانت قد التقطت لها صورا فوتوغرافية وهي ترتدي زيا نظاميا خاصا بشرطي يعمل بمدينة السعيدية، أثناء قيامها بأشغال التنظيف....
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