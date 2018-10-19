إحباط عملية تهريب 62 ألف يورو بباب سبتة

هسبريس من الرباط

أحبطت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، أمس الخميس، عملية تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة بلغ 62 ألف يورو.

ووفق مصدر جمركي، فإن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة المغادرة تمكنت خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين من العثور على هذا المبلغ المالي الذي كان أحد المواطنين الإسبان يحاول تهريبه دون تصريح مسبق ودون الحصول على ترخيص من لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الجمارك تمكنت من العثور على جزء من هذا المبلغ المالي مدسوس في مخابئ بحزام جلدي أعدّ خصيصا لهذا الغرض، بينما كان الجزء الآخر مدسوسا في جيب سروال المعني بالأمر.