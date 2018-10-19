24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)

  2. عن الأمازيغية والأحزاب السياسية (5.00)

  3. العروي يقدم "الله.. الرياضيات.. الجنون" بباريس (5.00)

  4. فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)

  5. "قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إحباط عملية تهريب 62 ألف يورو بباب سبتة

إحباط عملية تهريب 62 ألف يورو بباب سبتة

إحباط عملية تهريب 62 ألف يورو بباب سبتة
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 20:57

أحبطت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، أمس الخميس، عملية تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة بلغ 62 ألف يورو.

ووفق مصدر جمركي، فإن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة المغادرة تمكنت خلال عملية مراقبة روتينية للمسافرين من العثور على هذا المبلغ المالي الذي كان أحد المواطنين الإسبان يحاول تهريبه دون تصريح مسبق ودون الحصول على ترخيص من لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الجمارك تمكنت من العثور على جزء من هذا المبلغ المالي مدسوس في مخابئ بحزام جلدي أعدّ خصيصا لهذا الغرض، بينما كان الجزء الآخر مدسوسا في جيب سروال المعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - دمحم الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:23
لا يمكن ظهرا العدد من الدراهم في سروال و لا في حزام حتى و لو كان حزام عريض للغاية و الله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.