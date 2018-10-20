24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:17
|16:22
|18:52
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حمد الله ومرابط يهزمان بوحدوز بالدوري السعودي
- السعودية تعلن مقتل خاشقجي في شجار بالأيدي داخل قنصلية إسطنبول
- ولي العهد السعودي يعيد هيكلة الاستخبارات العامة
- قتيل وتسعة جرحى في "حادثة لادجيد" بالقنيطرة
- هذه الرواية السعودية الكاملة لقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي
الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)
فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)
"قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة (5.00)
- السعودية تعلن مقتل خاشقجي في شجار بالأيدي داخل قنصلية إسطنبول - (124)
- الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية - (112)
- القصة الكاملة لقطع رأس خمسيني والتنكيل بجثته في غابة بالمحمدية - (81)
- المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار - (78)
- تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك غفساي يوقف متّهما بسرقة هاتفي تلميذين
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بغفساي، الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعملية سرقة موصوفة نفذها الليلة المنصرمة، همت هاتفين محمولين يعودان إلى تلميذين يتابعان دراستهما بثانوية الإمام الشطيبي بغفساي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه (أ.ك) متورط في تنفيذ عملية السرقة من داخل الغرفة السكنية التي يكتريها الضحيتان بحي الزيتون ببلدية غفساي، رفقة شريك له يشتبه في صلته بهذا الفعل الإجرامي ما زالت الأبحاث جارية لتوقيفه.
وأشارت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي لم تمض إلا فترة وجيزة على مغادرته أسوار السجن بعد قضائه عقوبة سجنية لأجل السرقة، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.