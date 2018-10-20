درك غفساي يوقف متّهما بسرقة هاتفي تلميذين

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بغفساي، الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعملية سرقة موصوفة نفذها الليلة المنصرمة، همت هاتفين محمولين يعودان إلى تلميذين يتابعان دراستهما بثانوية الإمام الشطيبي بغفساي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه (أ.ك) متورط في تنفيذ عملية السرقة من داخل الغرفة السكنية التي يكتريها الضحيتان بحي الزيتون ببلدية غفساي، رفقة شريك له يشتبه في صلته بهذا الفعل الإجرامي ما زالت الأبحاث جارية لتوقيفه.

وأشارت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي لم تمض إلا فترة وجيزة على مغادرته أسوار السجن بعد قضائه عقوبة سجنية لأجل السرقة، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.