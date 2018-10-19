قتيل وتسعة جرحى في "حادثة لادجيد" بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة أشخاص آخرين، مساء اليوم، في حادثة سير تعرضت لها حافلة بالقرب من مدرسة خيالة الشرطة بالقنيطرة على الطريق المؤدية إلى الرباط.

وأفاد مصدر خاص بهسبريس أن الحادثة وقعت في حدود الساعة السابعة إلا ربعا، وأن الحافلة كانت تقل موظفين بالمديرية العامة للدراسات والمستندات المعروفة بـ"لادجيد"، والتي يشرف عليها ياسين المنصوري.

مصدر هسبريس أكد أن حالة أربعة أفراد من المصابين خطيرة جدا.