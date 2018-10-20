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كُتّاب وآراء
قتيلتان وجرحى في حادث سير بجماعة الحوازة
نقلت جثتا شقيقتين "س. ن" و"س. ع"، اليوم السبت، إلى قسم الأموات من أجل الفحص والمعاينة الطبية، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بعد وفاتهما إثر حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى جماعة الحوازة في النفوذ الترابي لإقليم سطات.
وأفادت مصادر من مكان الحادث بأن خمسة أفراد تجمع بينهم قرابة عائلية كانوا على متن سيارة خفيفة، متجهين عبر الطريق الوطنية رقم 9 من مدينة سطات نحو حد أمزورة بمنطقة أولاد سعيد ناحية سطات، إلا أن السيارة انحرفت عن الطريق ثم انقلبت لأسباب مجهولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث خلّف وفاة امرأتين يتراوح عمرهما بين 50 و60 سنة، وإصابة السائق "ت. س" البالغ من العمر 34 سنة، وشخص ثان "ي. ح" من مواليد 1997، بكسور وجروح مختلفة، ما يزالان على إثرها بالمستشفى لتلقي العلاج، في حين أحيلت شابة تبلغ 17 سنة من عمرها على قسم العناية المركّزة بعد إصابتها على مستوى الكتف والرأس.
ووفق مصادر طبية فإن حالة الجرحى حرجة، حيث من المنتظر إحالتهم جميعا، على المستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء لاستكمال العلاج بعد إخضاعهم لجميع الفحوصات والكشف بالأشعة.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، حيث جرى استدعاء سيارات إسعاف لنقل الجرحى إلى المستعجلات، مع فتح بحث لتحديد ظروف وقوع الحادثة تحت إشراف النيابة العامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
سؤال لكل المغاربة: لماذا عند حادثة أو كارثة لا قدر الله عوض تقديم المساعدة وإنقاد النفس تذهب الأيادي الى الجيوب و الشُنط ؟!!!!
الدرك،الشرطة،الوقاية،وكل من حضر ساعة الواقعة الا من رحم الله برحمته وأسلمه من هذا المرض القبيح.
كلنا مسؤولون أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون.