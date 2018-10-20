24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوحات عبد الوهاب الدكالي تُؤثث رواق باب الرواح بالعاصمة الرباط (5.00)

  2. فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)

  3. تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير (5.00)

  4. هل قتلتَه أم قتلكَ؟ (5.00)

  5. على إثر فجيعة بوقنادل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | وفاة وخسائر مادية في حادث مروري بالمحمدية

وفاة وخسائر مادية في حادث مروري بالمحمدية

وفاة وخسائر مادية في حادث مروري بالمحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:20

شهدت مدينة المحمدية، اليوم السبت على مستوى شارع الحسن الثاني، حادثة سير مفجعة لقي على إثرها سائق سيارة خفيفة مصرعه على الفور، بعد اصطدامه بشاحنة تابعة لإحدى شركات توزيع الحليب، بسبب السرعة القصوى التي كان يسير بها.

وقد ارتطمت السيارة بشكل قوي بالشاحنة، بعدما لم ينتبه سائقها إلى خفض الشاحنة لسرعتها عند اقترابها من حاجز إسفلتي "دودان"؛ ما أدى إلى وفاة السائق على الفور وتسجيل خسائر مادية كبيرة بسيارته.

كما جرى نقل سائق الشاحنة نحو المستعجلات، بعد إصابته على مستوى الرأس والرجل، بسبب قوة الاصطدام المباغت.

وخلفت هذه الحادثة أضرارا مادية كبيرة بالشاحنة، التي زاغت عن مسارها واصطدمت بعمود كهربائي، ناهيك عن أضرار بالمواد والسلع التي كانت محملة بها.

واستنفرت الحادثة الخطيرة مختلف السلطات، وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة السائق إلى مستودع الأموات. كما حل بالمكان ممثلون عن شركة "ليديك" بعد سقوط العمود الكهربائي، والعناصر الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

وقد تجندت الشرطة لتنظيم حركة السير والجولان التي تسببت الحادثة في عرقلتها على مستوى الشارع الرئيسي بمدخل المدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ياسر عرفات السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:40
بعض السائقين في المغرب يتهورون في السياقة لا يحترمون قوانين وشروط السير وفي الأخير تقع حوادث السير تخلف قتلى وجرحى وخسائر مادية ؟ يجب إحترام قوانين وشروط السير للحد من الحوادث المرورية رحمة الله على القتلى والشفاء للجرحى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - USA السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:49
مزيدا من الحظر في الطريق كملاحظة مدينة المحمدية تعرف كثيرا من الدودان العشوائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - liban السبت 20 أكتوبر 2018 - 12:59
رحمة الله عليه.
إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - ناصر السبت 20 أكتوبر 2018 - 13:27
المتوفى كان بالأمس القريب حيا يرزق وله طموحاته ومشاريعه ولعله يسرع للحاق بأشغاله. ولكن قدر الله وما شاء فعل.فلنعتبر جميعا الموت قريب منا وقد يختطف الواحد منا في لمح البصر . المزيد من التأني والإنتباه فتلسرعة تقتل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.