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كُتّاب وآراء
وفاة وخسائر مادية في حادث مروري بالمحمدية
شهدت مدينة المحمدية، اليوم السبت على مستوى شارع الحسن الثاني، حادثة سير مفجعة لقي على إثرها سائق سيارة خفيفة مصرعه على الفور، بعد اصطدامه بشاحنة تابعة لإحدى شركات توزيع الحليب، بسبب السرعة القصوى التي كان يسير بها.
وقد ارتطمت السيارة بشكل قوي بالشاحنة، بعدما لم ينتبه سائقها إلى خفض الشاحنة لسرعتها عند اقترابها من حاجز إسفلتي "دودان"؛ ما أدى إلى وفاة السائق على الفور وتسجيل خسائر مادية كبيرة بسيارته.
كما جرى نقل سائق الشاحنة نحو المستعجلات، بعد إصابته على مستوى الرأس والرجل، بسبب قوة الاصطدام المباغت.
وخلفت هذه الحادثة أضرارا مادية كبيرة بالشاحنة، التي زاغت عن مسارها واصطدمت بعمود كهربائي، ناهيك عن أضرار بالمواد والسلع التي كانت محملة بها.
واستنفرت الحادثة الخطيرة مختلف السلطات، وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة السائق إلى مستودع الأموات. كما حل بالمكان ممثلون عن شركة "ليديك" بعد سقوط العمود الكهربائي، والعناصر الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
وقد تجندت الشرطة لتنظيم حركة السير والجولان التي تسببت الحادثة في عرقلتها على مستوى الشارع الرئيسي بمدخل المدينة.