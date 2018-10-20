24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:17
|16:22
|18:52
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حمد الله ومرابط يهزمان بوحدوز بالدوري السعودي
- ابتدائية الرباط توقف الجمع العام لجامعة الطيران
- السعودية تعلن مقتل خاشقجي في شجار بالأيدي داخل قنصلية إسطنبول
- مشروع "ميزانية 2019" يخصص 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي
- ولي العهد السعودي يعيد هيكلة الاستخبارات العامة
لوحات عبد الوهاب الدكالي تُؤثث رواق باب الرواح بالعاصمة الرباط (5.00)
هكذا عاش اليهود في اندماج وتساكن مع المسلمين بالقصر الكبير (5.00)
تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير (5.00)
- مشروع "ميزانية 2019" يخصص 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي - (191)
- السعودية تعلن مقتل خاشقجي في شجار بالأيدي داخل قنصلية إسطنبول - (179)
- هذه الرواية السعودية الكاملة لقضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي - (129)
- الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية - (118)
- المحروقات تُلهب جيوب المغاربة.. والداودي: الحكومة لا تحدد الأسعار - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إفشال محاولة للهجرة غير النظامية في ساحل أكادير
نجحت مختلف المصالح الأمنية بأكادير، بناء على معلومات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني "ديستي"، في إلقاء القبض، على مجموعتين من الشباب الذين كانوا، اليوم السبت، على أهبة خوض الهجرة السرية عبر قوارب تقليدية.
العمليتان، وفقا لمصادر من ولاية جهة سوس ماسة، تمتا وفق خطة محكمة، وأسفرتا عن حجز قارب وعدة معدات للإبحار، وكذا حاويات مليئة بالبنزين.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات محاولة تنفيذ تهجير الشباب انطلاقا من شواطئ أكادير، والوصول إلى الواقفين وراءها.