إفشال محاولة للهجرة غير النظامية في ساحل أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

نجحت مختلف المصالح الأمنية بأكادير، بناء على معلومات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني "ديستي"، في إلقاء القبض، على مجموعتين من الشباب الذين كانوا، اليوم السبت، على أهبة خوض الهجرة السرية عبر قوارب تقليدية.

العمليتان، وفقا لمصادر من ولاية جهة سوس ماسة، تمتا وفق خطة محكمة، وأسفرتا عن حجز قارب وعدة معدات للإبحار، وكذا حاويات مليئة بالبنزين.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات محاولة تنفيذ تهجير الشباب انطلاقا من شواطئ أكادير، والوصول إلى الواقفين وراءها.