الدرك الملكي يوقف ستينيا بشبهة "اختطاف طفلة"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت أوير، اليوم السبت، شخصا في عقده السادس على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بتهمة اختطاف طفلة.

وكانت العناصر الدركية قد أوقفت المعني بالأمر متلبسا بحمل طفلة، تبلغ من العمر عامين ونصف العام، على متن حافلة تربط بين مراكش وأيت أورير بإقليم الحوز، بعد إشعارها بمحاصرة الركاب له.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه اختطف الطفلة في غفلة من والدتها من محطة الحافلات "باب أغمات" بمراكش، مبرزة أنه نزل من المركبة عند مدخل بلدية أيت أورير، خوفا من التبليغ عنه، غير أن إحدى الطالبات نبهت الركاب والسائق؛ ما دفع المختطف إلى الفرار والاختفاء وراء الأشجار حيث تم توقيفه.

وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى مركز الدرك بأيت أورير، ووضعه رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل البحث.