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كُتّاب وآراء
ارتفاع عدد قتلى انقلاب سيارة في ضواحي سطات
ارتفعت حصيلة حادثة السير التي وقعت على مستوى النقطة الكيلومترية 87 بالطريق الوطنية رقم 9 في النفوذ الترابي لجماعة الحوازة بإقليم سطات، إلى ثلاثة قتلى بعدما فارق مصاب الحياة بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني
وأفادت مصادر هسبريس بأن السائق "ت. س"، البالغ من العمر 34 سنة، كان متّجها ليلا على متن سيارة خفيفة من مدينة سطات إلى حد مزورة بأولاد سعيد، رفقة أربعة أفراد من عائلته، للاحتفال بمناسبة زفافه، إلاّ أن انقلاب السيارة أدى إلى وفاة عمّتيه على الفور، وإصابته بجروح وكسور خطيرة أدّت إلى وفاته بقسم الإنعاش ساعات بعد وقوع الحادثة.
وزادت المصادر ذاتها أن خطورة إصابة كل من "إ. غ"، البالغة من عمرها 17 سنة، وشخص خامس" ي. خ" مزداد سنة 1997، عجّلت بنقلهما إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بعد إخضاعهما للإسعافات الأولية والفحص بالأشعة، حيث ما زالا يتلقيان العلاجات في وضع صحّيّ حرج.
وكانت عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات قد انتقلت إلى مكان الحادث، حيث جرى استدعاء سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية لنقل الجرحى إلى المستعجلات، ووضع جثث الضحايا بقسم الأموات قصد الفحص والمعاينة، مع فتح بحث لتحديد ظروف وقوع الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.