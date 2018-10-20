بضائع مهربة وسيارة مزورة في طنجة المتوسط

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بمنطقة الوصول في ميناء طنجة المتوسط، من خلال عمليات متفرقة جرت ضمن الـ48 ساعة الماضية، من إحباط تهريب كمية مهمة من العطور والأجهزة الالكترونية وساعة فاخرة، إلى جانب حجز سيارة بوثائق مزورة.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك تمكنت خلال عملية أولى من حجز 1003 قارورة عطر من مختلف العلامات التجارية على متن سيارة مرقمة بالخارج، كان أحد المسافرين ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون التصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وفي عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك بضبط ساعة يدوية فاخرة سويسرية الصنع، تصل قيمتها إلى 33 ألف أورو، كان أحد المواطنين المغاربة يحاول إدخالها مخفية بين أمتعته على متن سيارة مرقمة بالمغرب دون التصريح وأداء رسوم الجمارك.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك تمكنت، أيضا، من حجز 13 هاتفا ذكيا وحاسوبين لوحيين لدى مغربي مقيم بالخارج، كان قادما على متن رحلة بحرية من جنوب إسبانيا.

وفي عملية رابعة، أبرز المصدر نفسه أن عناصر الجمارك قامت بحجز سيارة تحمل وثائق مزورة؛ كان أحد المهاجرين من دول جنوب الصحراء، مقيم بإسبانيا، يحاول إدخالها إلى التراب الوطني، موضحا أنه تم تقديم المعني بالأمر إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث في القضية.