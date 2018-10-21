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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط تهريب خمور من مليلية إلى بني انصار

الجمارك تحبط تهريب خمور من مليلية إلى بني انصار

الجمارك تحبط تهريب خمور من مليلية إلى بني انصار
هسبريس من الرباط
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 03:15

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" في بني أنصار، بإقليم الناظور، من إفشال عملية تهريب كمية من الخمور.

تفتيش سيارة مرقمة بالمغرب مكن العناصر الجمركية من العثور على 36 قنينة ويسكي مخبأة داخل باب السيارة، وفي صندوقها الخلفي.

وقد تم توقيف سائق السيارة وتسليمه لعناصر الشرطة القضائية بالناظور التي وضعته، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، رهن تدابير الحراسة النظرية.

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