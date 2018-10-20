24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوحات عبد الوهاب الدكالي تُؤثث رواق باب الرواح بالعاصمة الرباط (5.00)

  2. قتيلتان وجرحى في حادث سير بجماعة الحوازة (5.00)

  3. ربيعي يستعد لحسم سابع نزالاته الاحترافية بمارسيليا (5.00)

  4. ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)

  5. رصيف الصحافة: مسؤولون يبيعون معطيات لجماعات إرهابية بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تساقطات مطرية تعرّي واقع البنية التحتية بسطات

تساقطات مطرية تعرّي واقع البنية التحتية بسطات

تساقطات مطرية تعرّي واقع البنية التحتية بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:16

كشفت التساقطات المطرية التي عرفتها مدينة سطات عن هشاشة البنية التحتية بالمدينة، حيث غمرت المياه بعض الشوارع والأزقة على مستوى المدخل الجنوب الشرقي "طريق كيسر-البروج"، وكذا محيط جامعة الحسن الأول، إضافة إلى أزقة الأخرى.

وأفادت مصادر هسبريس بأن انتشار البرك المائية بسبب نقص في بالوعات الاستقبال أو انسدادها بالأحجار والأوحال، بكل من شارع للا عائشة الرابط بين المدينة وطريق كيسر، وحي مجمّع الخير، والتجزئات المجاورة له، والطريق المؤدية إلى جامعة الحسن الأول، أثر على السير والجولان وأجبر أصحاب السيارات على التوقف أو تغيير الاتجاه، دون تسجيل حوادث.

وطالب عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بالتدخل الاستباقي الوقائي من الجهات المعنية، قصد تنقية البالوعات وإحداث أخرى في النقط المعروفة بتجمع المياه، ومحاربة رمي الأزبال ومواد البناء، كالرمل والحصى، فيها.

وعملت هسبريس من مصادر مطلعة أن اللجنة الإقليمية لليقظة لمواجهة الفيضانات وتتبع وضعية المناطق المهددة بها، عقدت اجتماعا لتدارس الإجراءات الاستباقية للتخفيف من آثار الفيضانات مع حلول فصل الشتاء للموسم الحالي، دعا خلاله عامل الإقليم كافة المتدخلين إلى الانخراط الفعلي لتنفيذ المخطط الإقليمي مع زيارات ميدانية إلى المناطق المعنية، والإسراع بإنجاز المشاريع على مستوى المناطق المهددة بالتساقطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبدالكريم بوشيخي السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:34
غريب امر هذه السلطة لم تتحرك الا بعد تساقط الامطار او حدوث الكوارث فالوقاية افضل من العلاج كما يقولون كان على هؤلاء المسؤولين ان يعقدوا هذه الاجتماعات الاستباقية منذ اسابيع للتخفيف من معانات المواطنين و تطهير البالوعات من الاحجار و الاوساخ لا ان ينتظروا حتى تسقط الامطار و بعد ذالك يتحركون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - زكرياء المغربي السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:35
وزير التجهيز و النقل واللوجستيك والماء عبدالقادر اعمارة لا يقوم بمهامه المنوطة به رغم أداءه القسم أمام جلالة الملك وهو أيضا مسؤول عن خط السكك الحديدية قطار سقط في بوقنادل ومدينة سطات لديها بنية تحتية هشة المرجو من السيد عبد القادر اعمارة تقديم الإستقالة ولن ينتظر حتى تتم إقالته من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - ولد دالاس السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:37
ولاد سطات لحرار يدير جيم لهاد الكومنتير. سماعلة، مانيا، حي مبروكة، دالاس، الخير، السلام، بام، ميمونة، قيلز، البطوار، درب الصابون، نزالة الشيخ، ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
4 - ayoub السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:41
settat city was one of the best devoloping cities in the age of driss el besrri schools universities and more important stuffs ... but now the city is thrown out by the gouverment and neither support nor king visits ... no serious men working out there and no new projects ... only the old acheivements of driss el besri which kept the city alive a little bit and make some mouvement especially in the terme of education and universities ... we hope a good future for this city anyway .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - الكشف عن الغش السبت 20 أكتوبر 2018 - 23:42
فصل الشتاء لم يدخل بعد وقد كشفت الامطار هشاشة البنية التحتية اما عندما يحل الشتاء فستدمر تلك البنية بالكامل وستكشف عما هو اعظم : الغش في التجهيز والتشييد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.