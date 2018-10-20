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الرئيسية | حوادث | التشريح يدقق في وفاة شخص وسط سيارة إسعاف

التشريح يدقق في وفاة شخص وسط سيارة إسعاف

التشريح يدقق في وفاة شخص وسط سيارة إسعاف
هسبريس من وزان
السبت 20 أكتوبر 2018 - 20:21

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في وزان بإجراء تشريح على جثة مريض لمعرفة ظروف وملابسات وفاته، اليوم السبت، أثناء نقله عبر سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة ذاتها.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، الذي ينحدر من جماعة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، كان في طريقه إلى المستشفى الإقليمي بوزان عبر سيارة للإسعاف، من أجل إخضاعه للعلاجات الضرورية جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الشرطة القضائية إلى مستعجلات مشفى الزهراوي للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، في حين نقلت جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمدينة شفشاون من أجل التشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

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