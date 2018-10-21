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الرئيسية | حوادث | انهيار حائط ينهي حياة عامل بنّاء ضواحي زاكورة

انهيار حائط ينهي حياة عامل بنّاء ضواحي زاكورة

انهيار حائط ينهي حياة عامل بنّاء ضواحي زاكورة
هسبريس من زاكورة
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 00:15

لفظ عامل بناء أنفاسه الأخيرة فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، بجماعة تمزموط التابعة لإقليم زاكورة، إثر انهيار حائط كانا يشيدانه بدوار تملالت بالمنطقة المذكورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكدز أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، فيما نُقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حسيان بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقا فتحته الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، بأمر من النيابة العامة، من أجل كشف ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المحاسبة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 00:52
يجب محاسبة صاحب الحائط الذي سقط على عامل البناء ووضعه رهن الاعتقال والحكم عليه باقسى العقوبات ان كان قد استاجره لبناء هذا الحائط في منزله لانه هو السبب في ما حظث له وهو المسؤول .
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