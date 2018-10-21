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كُتّاب وآراء
انهيار حائط ينهي حياة عامل بنّاء ضواحي زاكورة
لفظ عامل بناء أنفاسه الأخيرة فيما أصيب آخر بجروح خطيرة، بجماعة تمزموط التابعة لإقليم زاكورة، إثر انهيار حائط كانا يشيدانه بدوار تملالت بالمنطقة المذكورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أكدز أشرفت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، فيما نُقل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي سيدي حسيان بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحقيقا فتحته الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الإقليمية بزاكورة، بأمر من النيابة العامة، من أجل كشف ظروف وملابسات الحادث.